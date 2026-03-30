Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 11: ‘धुरंधर 2’ ने संडे को मचाई तबाही, इन बड़ी फिल्मों का उतारा भूत

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 11: भारतीय सिनेमा के इतिहास में साल 2026 को 'रणवीर सिंह के नाम' के तौर पर याद किया जाएगा। दिसंबर 2025 में 'धुरंधर' के पहले पार्ट ने जो धमाका किया था, उसके सीक्वल 'धुरंधर 2: द रिवेंज' ने तो जैसे बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी है। फिल्म को रिलीज हुए अभी महज 11 दिन हुए हैं, लेकिन इसने कमाई के वो आंकड़े छू लिए हैं जिन्हें हासिल करने में फिल्मों को सालों लग जाते हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं और इस फिल्म ने रणवीर सिंह के करियर की पिछली सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। वहीं, इसने अपनी रिलीज के 11वें दिन भी थिएटर पर आंधी लाकर ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिए हैं।