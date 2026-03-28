‘धुरंधर 2’ को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का फूटा गुस्सा, बोले- वो हिंसा प्रमोट कर रहे हैं

Asaduddin Owaisi Angry On dhurandhar-2: बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में भी बयानबाजी तेज हो गई है। जहां पहले ही कई नेता इस फिल्म को प्रोपगेंडा बता रहे हैं वही, इस आलोचना में AIMIM चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने इस फिल्म को लेकर अपना तीखा रिएक्शन दिया है। ओवैसी ने न सिर्फ फिल्म की कहानी पर गुस्सा उताया, बल्कि इसे समाज में नफरत और हिंसा फैलाने वाली 'बकवास' फिल्म करार दिया। उनका ये बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।