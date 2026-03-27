अनुराग डोभाल को लेकर पत्नी रितिका ने किया खुलासा, लगाए गंभीर आरोप, बच्चे और घर कलह पर की बात

Anurag Dobhal Wife Ritika Post: मशहूर यूट्यूबर और 'ब्रो सेना' के नाम से फेमस अनुराग डोभाल इन दिनों अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। 7 मार्च को दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर 150 की रफ्तार में कार चलाते समय हुए उनके भयानक एक्सीडेंट ने सबको दहला दिया था। जिसके बाद उनकी पत्नी भी उनसे मिलने पहुंची थी, पर जैसे ही यूट्यूबर डिस्चार्ज हुए उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर अपने मायके चली गईं। वह इस समय 8 महीने की प्रेग्रेनेंट हैं। जहां एक तरफ अनुराग का ध्यान उनके दोस्त रख रहे हैं वहीं अब इस मामले में एक ऐसा मोड़ आ गया है, जिसने अनुराग के फैंस को हैरान कर दिया है। अनुराग की पत्नी रितिका चौहान ने अपना गुस्सा उतारा है। सोशल मीडिया पर चुप्पी तोड़ते हुए पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है।