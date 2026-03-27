पार्टनर की जरूरत… मलाइका अरोड़ा ने सोराब बेदी संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी, अफेयर पर कही ये बात

Malaika Arora On Affair Rumors: बॉलीवुड की 'छैया-छैया' गर्ल मलाइका अरोड़ा अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी और रिलेशनशिप्स को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। साल 2017 में अरबाज खान से तलाक के बाद फिर उनका अर्जुन कपूर के साथ लंबे समय तक अफेयर चला। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे और शादी करने वाले थे, लेकिन अचानक दोनों का रिश्ता टूट गया और मलाइका अकेल रह गईं। इसके बाद पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर चर्चा है कि मलाइका खुद से 21 साल छोटे मॉडल सोराब बेदी को डेट कर रही हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान मलाइका ने इन तमाम अफवाहों पर बेबाकी से जवाब दिया है। जिसे सुनकर उनके फैंस भी हैरान रह गए।