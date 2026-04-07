श्रीदेवी को अंदर से खाने लगी थी लोगों की बेरुखी, बेटी जान्हवी कपूर ने मौत के 8 साल बाद किया खुलासा, बोलीं- आज भी दर्द है

अभिनेत्री के मुताबिक, बाहरी दुनिया की इन बातों का असर श्रीदेवी के मन पर गहराई से पड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने बच्चों के सामने अपनी तकलीफ जाहिर नहीं होने दी। जाह्नवी ने कहा कि बचपन में वह इन परिस्थितियों को समझ नहीं पाईं, लेकिन अब बड़े होने के बाद उन्हें अपनी मां की मजबूरी और संघर्ष दोनों का एहसास होता है। यही वजह है कि आज उन्हें इस बात का अफसोस भी होता है कि वह पहले अपनी मां की भावनाओं को समझ नहीं सकीं।