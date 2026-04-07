क्या चुनाव से पहले मिलेगा तोहफा? 8th Pay Commission की मांग ने पकड़ा जोर, 13 अप्रैल को बैठक

वेतन वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू फिटमेंट फैक्टर होगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि सरकार 2.5 से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर अपनाएगी। कई कर्मचारी संगठनों ने 3.15 का फिटमेंट फैक्टर मांगा है। हालांकि आधिकारिक फैसला आने में एक साल से ज्यादा समय लग सकता है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मार्च में संसद में बताया था कि 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों पर अपनी सिफारिशें देगा। आयोग नवंबर 2025 से 18 महीने के अंदर अपना काम पूरा कर लेगा।