7 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

क्या चुनाव से पहले मिलेगा तोहफा? 8th Pay Commission की मांग ने पकड़ा जोर, 13 अप्रैल को बैठक

Employees Salary Hike: एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन संशोधन के बारे में 13 अप्रैल को होने वाली बैठक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Apr 07, 2026

8th Pay Commission

8वें वेतन आयोग

8th Pay Commission Update: लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर 13 अप्रैल को होने वाली नेशनल काउंसिल (जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी) की ड्राफ्टिंग कमिटी की बैठक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बैठक में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर अंतिम आम मेमोरेंडम पर चर्चा होगी, जिससे वेतन संशोधन, वार्षिक इंक्रीमेंट, भत्तों और अन्य सुविधाओं पर बड़े संकेत मिल सकते हैं।

जेपी चौबे मेमोरियल लाइब्रेरी में होगी बैठक

NDTV Profit की रिपोर्ट के अनुसार, बैठक सुबह 11 बजे एआईआरएफ कार्यालय परिसर में जेपी चौबे मेमोरियल लाइब्रेरी में आयोजित होगी। एनसी-जेएसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने सदस्यों को पत्र लिखकर बताया कि यह बैठक 12 मार्च 2026 को हुई पिछली बैठक की निरंतरता है, जिसमें सभी कर्मचारी और पेंशनर संगठनों के ड्राफ्टिंग कमिटी सदस्यों ने आम मेमोरेंडम पर विस्तृत चर्चा की थी।

अभी तक आधिकारिक तारीख का नहीं हुआ ऐलान

सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के लागू होने की आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है। एरियर की गणना लागू होने की तारीख से होगी। हालांकि कर्मचारी और पेंशनर संगठन जोर दे रहे हैं कि एरियर 1 जनवरी 2026 से दिए जाएं। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशंस (FNPO) ने सरकार से मांग की है कि मौजूदा 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए और उसी तारीख से इंटरिम रिलीफ भी प्रदान किया जाए।

2.5 से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर अपनाएगी सरकार

वेतन वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू फिटमेंट फैक्टर होगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि सरकार 2.5 से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर अपनाएगी। कई कर्मचारी संगठनों ने 3.15 का फिटमेंट फैक्टर मांगा है। हालांकि आधिकारिक फैसला आने में एक साल से ज्यादा समय लग सकता है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मार्च में संसद में बताया था कि 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों पर अपनी सिफारिशें देगा। आयोग नवंबर 2025 से 18 महीने के अंदर अपना काम पूरा कर लेगा।

ये भी पढ़ें

मणिपुर फिर लहूलुहान! बम धमाके में 2 मासूम बच्चों की मौत; 5 जिलों में इंटरनेट बंद, मची चीख-पुकार
राष्ट्रीय
Manipur Violence Update

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Apr 2026 06:02 pm

Published on:

07 Apr 2026 05:56 pm

Hindi News / National News / क्या चुनाव से पहले मिलेगा तोहफा? 8th Pay Commission की मांग ने पकड़ा जोर, 13 अप्रैल को बैठक

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

ईरान जंग का सीधा असर अब फ्लाइट पर, DGCA ने पायलटों के लिए बदला नियम, पढ़ें ताजा अपडेट

Jaipur Airport Airfares Skyrocket Amid Global Tensions Delhi-Mumbai Flights Hit Hard Check New Rates
राष्ट्रीय

मीट की दुकानों पर लगेगा बैन? तमिलनाडु चुनाव के बीच अभिनेता का दावा हुआ वायरल, पत्नी और बीजेपी नेता ने बताया सच

Khushbu Sundar On Meat Shop Ban
मनोरंजन

हवाई सफर पर महंगाई की मार! एयर इंडिया ने बढ़ाए टिकट के दाम, अब विदेश जाना होगा और भी महंगा

Air India flight
राष्ट्रीय

Iran War: प्रदर्शनकारियों को ‘हथियार भेजने’ के डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर बिफरा ईरान, UNSC में लगाई यह गुहार

Iranian UN Ambassador Amir Saeid Iravani submitting a letter to the United Nations and United Nations Security Council in response to Donald Trump’s claim of sending weapons to Iranian protesters, calling for immediate action and condemnation.
राष्ट्रीय

श्रीलंका को भारत करेगा पेट्रोल-डीजल की सप्लाई, युद्ध के बीच दोनों देशों ने कर दिया बड़ा ऐलान

IRAN WAR Sri Lanka Oil Crisis
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.