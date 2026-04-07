ईरान जंग का सीधा असर अब फ्लाइट पर, DGCA ने पायलटों के लिए बदला नियम, पढ़ें ताजा अपडेट

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव असंगबा चुबा आओ ने बताया कि दो पायलटों वाली लंबी उड़ानों के लिए उड़ान का समय डेढ़ घंटे बढ़ाकर 11 घंटे 30 मिनट कर दिया गया है। और ड्यूटी की कुल अवधि पौने दो घंटे बढ़ाकर 11 घंटे 45 मिनट की गई है। यानी पहले जो पायलट 10 घंटे उड़ाते थे, अब साढ़े 11 घंटे उड़ा सकते हैं।