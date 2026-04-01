Assam Elections 2026: ‘मुसलमानों को गाली और खाड़ी देशों का पासपोर्ट?’ कांग्रेस ने हिमंत बिस्वा शर्मा को घेरा, पूछ दिया बड़ा सवाल

असम में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में यह विवाद राजनीतिक तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी तेज हो गई है और यह मुद्दा चुनावी बहस का केंद्र बनता दिख रहा है। असम सरकार के मंत्री पियूष हजारिका ने मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए कहा कि राज्य की महिलाएं उन्हें समर्थन देती हैं और सरकार की कई योजनाएं महिलाओं के लिए हैं।