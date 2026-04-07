‘वे घर पर नहीं हैं, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे’, पवन खेड़ा की तलाश कर रही असम पुलिस का बयान आया सामने

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस पूरे मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि पवन खेड़ा के आरोप पूरी तरह झूठे साबित हो चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि जिन तीन देशों के पासपोर्ट का जिक्र किया गया था, उन सभी देशों ने ऐसे किसी दावे को खारिज कर दिया है। सरमा ने यह भी आरोप लगाया कि खेड़ा पूछताछ से बचने के लिए कहीं छिप गए हैं और संभव है कि वे हैदराबाद चले गए हों। उन्होंने कहा कि यह सब चुनाव से पहले उनकी छवि खराब करने की साजिश है और सरकार इस मामले को कानूनी रूप से आगे बढ़ाएगी।