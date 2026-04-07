‘असम की रक्षा अब सिर्फ भाजपा कर सकती है’, चुनाव प्रचार के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना

शाह ने असम की सांस्कृतिक पहचान को बचाने का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही वह पार्टी है जिसने करीमगंज का नाम बदलकर श्रीभूमि करने का फैसला लिया, जिससे क्षेत्र की ऐतिहासिक पहचान को सम्मान मिला। अपने भाषण में उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस का स्तर गिरा है। शाह ने मतदाताओं से अपील की कि वे ऐसे दल को समर्थन दें जो राज्य की जमीन, पहचान और आर्थिक हितों की रक्षा कर सके। उन्होंने दावा किया कि असम में बीजेपी को भारी बहुमत मिलने जा रहा है।