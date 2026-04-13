पेट्रोल पंप की आड़ में चल था देह व्यापार का धंधा! 200 रुपये में मिलता था कमरा, वीडियो वायरल होते ही पुलिस की रेड

Bihar News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में सड़क किनारे बने लाइन होटलों और बंद पड़े पेट्रोल पंपों की आड़ में देह व्यापार का रैकेट चलाया जा रहा था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने बखरी और पटियासा चौक पर स्थित एक दर्जन से अधिक जगहों पर छापेमारी की। हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले ही इस सेक्स रैकेट में शामिल आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। वायरल वीडियो में आरोप लगाया गया था कि ग्राहकों के साथ सौदे एक नाबालिग लड़के के जरिए तय किए जाते थे, जो कमरा या बिस्तर उपलब्ध कराने के लिए रसीद काटता था।