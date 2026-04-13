बहन ने शादी से किया मना, तो 8 साल के भाई का काटा गला; फिर घर पहुंचकर बोला- अब तो निकाह करना होगा

मृतक की मां सकीना खातून ने बताया कि आरोपी मो. शाद हसन (27) पिछले तीन सालों से उनकी सबसे बड़ी बेटी का लगातार पीछा कर रहा था। वह स्कूल जाते समय उसे परेशान करता था और उस पर शादी करने का दबाव डालता था। परिवार ने पुलिस में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई थी। हालांकि, पुलिस की कार्रवाई के बजाय समुदाय के कुछ लोगों ने बीच-बचाव किया और समझौता करवा दिया। आरोपी से एक बॉन्ड पर दस्तखत करवाए गए और उसके बाद वह कुछ समय के लिए उस इलाके से चला गया। मां का आरोप है कि इसी समझौते ने उस अपराधी का हौसला बढ़ा दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज उनके इकलौते बेटे की जान चली गई।