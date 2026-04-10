नपुंसक कहने पर गार्ड ने 5 साल के मासूम से पहले किया कुकर्म, फिर ब्लेड से रेता गला; हॉस्टल कांड का खुलासा

SP ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया था, जिसकी जांच से इस मामले का पूरा सच सामने आया। जांच के दौरान जब पुलिस ने पाली थाना क्षेत्र के रहने वाले आरोपी सुदामा से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद वह गहरे तनाव और हताशा से जूझ रहा था। उसने पुलिस को बताया, 'हॉस्टल के बच्चे मुझे नपुंसक कहकर चिढ़ाते थे, जिसकी वजह से मेरे मन में बच्चों के प्रति नफरत पैदा हो गई थी। घटना वाली रात मैं नशे में था और गुस्से में आकर मैंने यह अपराध कर दिया।'