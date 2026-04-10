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पटना

नपुंसक कहने पर गार्ड ने 5 साल के मासूम से पहले किया कुकर्म, फिर ब्लेड से रेता गला; हॉस्टल कांड का खुलासा

बिहार के जहानाबाद में 5 साल के एक मासूम छात्र की हत्या से जुड़े रहस्य को सुलझाते हुए पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जांच में पता चला कि हॉस्टल के कैंटीन गार्ड ने पहले छात्र के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसका गला काट दिया।

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पटना

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Anand Shekhar

Apr 10, 2026

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मामले की छानबीन करते पुलिस अधिकारी (फोटो- X@JehanabadPolice)

Bihar News:बिहार पुलिस ने 5 साल के UKG छात्र आशु कुमार की हत्या का मामला सुलझा लिया है। यह हत्या 6 अप्रैल को जहानाबाद जिले के करौना थाना क्षेत्र के लोधीपुर गांव में स्थित एक निजी आवासीय स्कूल के हॉस्टल में हुई थी। शुक्रवार को इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए SP अपराजित लोहान ने बताया कि इस मासूम बच्चे की हत्या हॉस्टल के ही गार्ड मुकेश कुमार उर्फ सुदामा ने की थी। इस दरिंदे ने पहले छात्र के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए और फिर पकड़े जाने के डर से बेरहमी से उसका गला रेत दिया।

आरोपी ने पूछताछ में कबूला जुर्म

SP ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया था, जिसकी जांच से इस मामले का पूरा सच सामने आया। जांच के दौरान जब पुलिस ने पाली थाना क्षेत्र के रहने वाले आरोपी सुदामा से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद वह गहरे तनाव और हताशा से जूझ रहा था। उसने पुलिस को बताया, 'हॉस्टल के बच्चे मुझे नपुंसक कहकर चिढ़ाते थे, जिसकी वजह से मेरे मन में बच्चों के प्रति नफरत पैदा हो गई थी। घटना वाली रात मैं नशे में था और गुस्से में आकर मैंने यह अपराध कर दिया।'

छात्र के शरीर पर थे गहरे निशान

यह पूरी घटना 6 अप्रैल की है, छात्र के परिजनों को फोन करके बताया गया कि उनका बच्चा बीमार है। लेकिन जब छात्र के दादा और रिश्तेदार हॉस्टल पहुंचे तो अपने बच्चे की हालत देख चौंक गए। बच्चे के शरीर पर किसी धारदार हथियार से गहरे घाव किए गए थे। उस मासूम बच्चे पर उसकी गर्दन, चेहरे और गुप्तांगों पर बेरहमी से हमला किया गया था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में तीन डॉक्टरों के एक बोर्ड ने पुष्टि की कि बच्चे की गला काटकर हत्या करने से पहले उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया था।

एक-एक कर जुड़ती गई कड़ियां

जब सदर SDPO मनीष चंद्र चौधरी के नेतृत्व में गठित विशेष जांच दल (SIT) ने वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करके अपनी जांच शुरू की, तो पहेली के टुकड़े एक-एक करके सुलझने लगे। CCTV फुटेज से गार्ड सुदामा की संदिग्ध गतिविधियों का पता चला। उसे रात के दौरान कई बार सीढ़ियों से ऊपर-नीचे आते-जाते देखा गया। FSL टीम को आरोपी की रसोई के सिंक में खून के धब्बे मिले। बाथरूम की खिड़की के पास पुलिस ने उस धारदार हथियार को बरामद किया जिसका इस्तेमाल मासूम बच्चे का गला काटने के लिए किया गया था, इस हथियार पर भी खून के धब्बे पाए गए।

हॉस्टल संचालक भी हिरासत में

परिवार वालों द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर पुलिस पहले ही हॉस्टल संचालक तरुण कुमार उर्फ ​​गांधी को न्यायिक हिरासत में भेज चुकी थी। जांच में यह भी पता चला कि संचालक और गार्ड के बीच संबंध तनावपूर्ण थे और आरोपी का इरादा हॉस्टल को बदनाम करके उसे बंद करवाने का था।

पुलिस अधीक्षक (SP) ने आश्वासन दिया है कि आरोपी के खिलाफ स्पीडी ट्रायल की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसे जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा मिले।

पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की

इस बीच, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी आज जहानाबाद पहुंचे और पीड़ित के शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। उन्होंने खुद फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी साझा की। मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने एक पोस्ट कर लिखा, 'आज मैं जहानाबाद जिले के बुलाखी बीघा गांव में धनंजय यादव और उनके परिवार से मिलने और उनके दुख में शामिल होने गया था। हाल ही में उनके चार साल के बेटे की एक हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थितियों में दुखद मौत हो गई। यह इस परिवार के लिए असहनीय दुख का पल है।'

पप्पू यादव ने आगे बताया लिखा, 'हमने शोकाकुल परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी और अपनी तरफ से तुरंत ₹20,000 की आर्थिक सहायता दी। इसके अलावा हमने उन्हें भरोसा दिलाया कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें न्याय मिले। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे और परिवार को इस कठिन समय को सहने की शक्ति दे। हम शोकाकुल परिवार के साथ मज़बूती से खड़े हैं और हम न्याय की मांग के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे।'

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Published on:

10 Apr 2026 04:14 pm

Hindi News / Bihar / Patna / नपुंसक कहने पर गार्ड ने 5 साल के मासूम से पहले किया कुकर्म, फिर ब्लेड से रेता गला; हॉस्टल कांड का खुलासा

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