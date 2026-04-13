जब नीतीश कुमार भी नहीं बचा पाए थे रूडी का टिकट, भाजपा सांसद ने खुद सुनाया 31 साल पुराना किस्सा

बिहार की सियासत में करीब दो दशकों तक शीर्ष पर काबिज रहे नीतीश कुमार अब राज्य सभा जा रहे हैं। ऐसे में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने अतीत के पन्नों से एक बेहद दिलचस्प किस्सा साझा किया है। यह कहानी उस समय की है जब बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में समता पार्टी का उदय हो रहा था और नीतीश कुमार तथा जॉर्ज फर्नांडिस जैसे दिग्गज राज्य की राजनीति की धुरी हुआ करते थे। सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक संस्मरण में राजीव प्रताप रूडी बताते हैं कि कैसे 1995 में उन्हें चुनाव का टिकट न मिलना राष्ट्रीय राजनीति की ओर उनकी यात्रा में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ।