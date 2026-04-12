‘जिसे कोई नहीं जानता, वो बनेगा…’ नए सीएम को लेकर पप्पू यादव का दावा; निशांत कुमार को बताया सबसे फिट

सीएम पद की दौड़ में फिलहाल उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सबसे आगे माना जा रहा है। जिस पर तंज कसते हुए पप्पू यादव ने कहा, 'आप लोग बार-बार यह चर्चा क्यों करते हैं कि सीएम कौन बनेगा? जिसे कोई नहीं जानता, वही मुख्यमंत्री बनेगा। बिहार में अनुकंपा पर ही तो सीएम बनना है। भाजपा कभी भी किसी मजबूत व्यक्ति को मौका नहीं देगी। बीजेपी की हमेशा से यही रणनीति रही है कि जिस किसी का नाम सार्वजनिक चर्चाओं में उभरने लगता है, उसे किनारे कर दिया जाए।'