2 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दरभंगा

मायके से जाने को तैयार नहीं थी अंजलि, ससुराल पहुंचने के 4 दिन बाद ही मौत; जलती चिता से शव उठा ले गई पुलिस

Darbhanga woman death case: बिहार के दरभंगा में 30 साल की अंजली देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का एक मामला सामने आया है। इस घटना के बाद मृतका के ससुराल वाले सबूत मिटाने के इरादे से चुपके से श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जलती चिता से अधजले शव को कब्जे में ले लिए है।

3 min read
Google source verification

दरभंगा

image

Anand Shekhar

Jun 02, 2026

Darbhanga woman death case

जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंची पुलिस

Darbhanga woman death case:बिहार के दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान पूर्वी ब्लॉक के तिलकेश्वर थाना क्षेत्र में स्थित एक श्मशान घाट पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पुलिस की एक टीम ने अचानक जलती चिता पर पानी डालकर उसे बुझा दिया। यह मामला 30 साल की एक विवाहित महिला की संदिग्ध मौत से जुड़ा है। आरोप है कि उसके ससुराल वाले कानूनी कार्रवाई से बचने और संभावित हत्या के सबूत मिटाने की कोशिश में जल्दबाजी और गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार कर रहे थे। पुलिस ने जलती चिता से महिला के अधजले शव को अपने कब्जे में ले लिए हैं।

चोरी-छिपे अंतिम संस्कार, ऐन वक्त पर पहुंची पुलिस

मृतका की पहचान 30 वर्षीय अंजली देवी के रूप में हुई है, जो महिशौत निवासी नंदन चौपाल की पत्नी थी। जानकारी के मुताबिक, अंजली की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद उसके ससुराल वालों ने न तो उसके मायके वालों को सूचित किया और न ही पुलिस को जानकारी दी। सबूत मिटाने के इरादे से वे चुपके से शव को श्मशान घाट ले गए और अंतिम संस्कार की रस्में शुरू कर दीं।

इसी बीच, गांव के एक व्यक्ति ने तिलकेश्वर थाने की पुलिस को इस स्थिति के बारे में सूचित कर दिया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। उस समय चिता जल रही थी, पुलिस ने बिना कोई समय गंवाए तुरंत चिता पर पानी डलवाकर आग बुझाई और अधजला शव अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस की इस कार्रवाई को देखते हुए श्मशान घाट पर मौजूद ससुराल पक्ष के कई लोग घटनास्थल से फरार हो गए।

मृतका की मां ने बेटी के ससुराल वालों पर लगाया आरोप

इस घटना के बाद मृतका की मां जयमाला देवी शोक में डूबी हुई हैं और उनका रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने अपने दामाद और उसके परिवार पर अपनी बेटी की बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगाया है। जयमाला देवी ने बताया कि अंजली की शादी को 12 साल हो चुके थे और उसके तीन छोटे बच्चे हैं, दो बेटे और एक बेटी। मां का आरोप है कि उसका दामाद किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध में लिप्त था। जब भी अंजली इस बात का विरोध करती थी, तो उसे बेरहमी से पीटा जाता था।

मृतका की मां का कहना है कि ससुराल वाले उसे छोटी-छोटी बातों पर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे, जिसके कारण अंजलि का जीना मुहाल हो चुका था। मां ने यह भी कहा कि उनकी बेटी कभी सुसाइड नहीं कर सकती, उसे फांसी लगाकर मारा गया है और फिर लाश को जलाने की कोशिश की गई।

ससुराल पहुंचने के 4 दिन बाद ही मौत

ससुराल में लगातार होने वाले झगड़ों और उत्पीड़न से तंग आकर अंजली कुछ समय पहले अपने मायके लौट आई थी और वहीं रह रही थी। चार दिन पहले उसका देवर उसे वापस लेने के लिए उसके मायके आया। लेकिन अंजली बिल्कुल भी वापस नहीं जाना चाहती थी। वह फूट-फूटकर रोई और अपने मायके में ही रहने देने की गुहार लगाई। हालांकि, ससुराल वालों से आश्वासन मिलने के बाद और परिवार के समझाने-बुझाने पर अंजली को भारी मन से उसके ससुराल वापस भेज दिया गया। वहां पहुंचने के 4 दिन बाद ही अंजली के मौत की खबर उसके मायके पहुंची।

जांच के लिए FSL टीम बुलाई गई

पुलिस ने मामले में सबूत जुटाने के लिए मुजफ्फरपुर से फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की विशेष टीम को जांच के लिए बुलाया है। तिलकेश्वर थाना प्रभारी केसरी नंदन कुमार राम ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह पूरा मामला बेहद संदिग्ध प्रतीत होता है। जलती हुई चिता से अधजले शव को बरामद कर लिया गया है और उसे पोस्टमार्टम जांच तथा DNA परीक्षण के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेजा जाएगा। फिलहाल, पुलिस इस मामले की जांच हर एंगल से कर रही है।

बिहार के सभी मदरसों की होगी जांच; हर ब्लॉक में 3 सदस्यीय टीम तैनात, गड़बड़ी मिलते ही लगेगा ताला

ये भी पढ़ें
Bihar Madarsa Verification

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

crime news

Published on:

02 Jun 2026 06:12 pm

Hindi News / Bihar / Darbhanga / मायके से जाने को तैयार नहीं थी अंजलि, ससुराल पहुंचने के 4 दिन बाद ही मौत; जलती चिता से शव उठा ले गई पुलिस

बड़ी खबरें

View All

दरभंगा

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

'मौसेरे भाई से बात करती थी इसलिए मार डाला', पत्नी और 3 बच्चों का कत्ल करने वाले पति ने कबूला जुर्म

Darbhanga Family Murder Case
दरभंगा

पति-पत्नी के झगड़े में उजड़ गया पूरा परिवार; मां समेत 3 मासूम बच्चों की हत्या, कातिल ने खुद का भी फोड़ा सिर

Darbhanga Family Murder Case
दरभंगा

फोटो दिखाकर तय हुई शादी में बड़ा खेल! असली दूल्हे की जगह दूसरे युवक को देख भड़का कन्या पक्ष

darbhanga wedding controversy
दरभंगा

नीतीश कुमार से 3 गुना अधिक काम करना पड़ेगा, सीएम सम्राट चौधरी ने क्यों कही ये बात?

Samrat Choudhary Darbhanga visit
दरभंगा

डूबती पत्नी को बचाने तालाब में कूदा पति, दोनों ने एक साथ तोड़ा दम; सुसाइड या हादसा? जांच में जुटी पुलिस

दरभंगा, bihar news, darbhanga news
दरभंगा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.