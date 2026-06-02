मायके से जाने को तैयार नहीं थी अंजलि, ससुराल पहुंचने के 4 दिन बाद ही मौत; जलती चिता से शव उठा ले गई पुलिस

Darbhanga woman death case:बिहार के दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान पूर्वी ब्लॉक के तिलकेश्वर थाना क्षेत्र में स्थित एक श्मशान घाट पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पुलिस की एक टीम ने अचानक जलती चिता पर पानी डालकर उसे बुझा दिया। यह मामला 30 साल की एक विवाहित महिला की संदिग्ध मौत से जुड़ा है। आरोप है कि उसके ससुराल वाले कानूनी कार्रवाई से बचने और संभावित हत्या के सबूत मिटाने की कोशिश में जल्दबाजी और गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार कर रहे थे। पुलिस ने जलती चिता से महिला के अधजले शव को अपने कब्जे में ले लिए हैं।