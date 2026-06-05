निर्दलीय लड़े, पार्टी से निकाले गए और अब बनेंगे MLC; भाजपा ने पवन सिंह को बनाया उम्मीदवार

पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद भी पवन सिंह के तेवर भाजपा के खिलाफ कभी तल्ख नहीं हुए। अपनी इसी वफादारी के बल पर उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 30 सितंबर 2025 को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में वापसी की। पार्टी में शामिल होने के बाद भाजपा ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया। पवन सिंह ने भी इस भरोसे पर खरा उतरते हुए पूरे राज्य में धुआंधार चुनावी दौरे किए और एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में जमकर प्रचार कर माहौल को पूरी तरह भाजपा के पक्ष में मोड़ने में अहम भूमिका निभाई।