मुंगेर में मिला 700 साल पुराना पेड़, 1934 का भूकंप भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया; अब मिलेगा हेरिटेज ट्री का दर्जा

बिहार बायोडायवर्सिटी बोर्ड ने साल 2022 में राज्य भर के 32 प्राचीन और ऐतिहासिक पेड़ों का सर्वे किया था। इस सर्वे के दौरान मुंगेर जिले के तीन प्राचीन पेड़ों को उनकी सही उम्र का पता लगाने के लिए विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चुना गया था, जिनमें ITC कॉम्प्लेक्स का यह बरगद का पेड़ भी शामिल था। बिहार वन विभाग की पहल पर लखनऊ के बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेज (BSIP) के वैज्ञानिकों की एक टीम को मुंगेर बुलाया गया। रिसर्च टीम में मुख्य वैज्ञानिक डॉ. त्रिना बोस के साथ मयंक शेखर, अखिलेश कुमार यादव और रिसर्च स्कॉलर अवनीश मिश्रा शामिल थे। तीन साल की कड़ी रिसर्च और नमूनों के बारीकी से वैज्ञानिक विश्लेषण के बाद, वैज्ञानिकों की इस टीम ने पेड़ के 700 साल पुराना इतिहास उजागर किया।