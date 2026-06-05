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मुंगेर में मिला 700 साल पुराना पेड़, 1934 का भूकंप भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया; अब मिलेगा हेरिटेज ट्री का दर्जा

Oldest Banyan Tree: बिहार के मुंगेर जिला में मौजूद एक बरगद के पेड़ को वैज्ञानिक अनुसंधान में दुनिया के सबसे पुराने जीवित वृक्षों में से एक माना गया है। रेडियोकार्बन डेटिंग जांच में इस पेड़ की उम्र लगभग 700 वर्ष आंकी गई है। अब इसे आधिकारिक रूप से हेरिटेज ट्री का दर्जा देने और इसके वैज्ञानिक संरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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पटना

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Anand Shekhar

Jun 05, 2026

Munger Banyan Tree

मुंगेर में बरगद का पेड़

Oldest Banyan Tree:बिहार के मुंगेर जिला में इंडियन टोबैको कंपनी (ITC) पार्क कॉम्प्लेक्स में खड़ा बरगद का पेड़ अब वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दुनिया का सबसे पुराना जीवित बरगद का पेड़ बन गया है। अत्याधुनिक रेडियोकार्बन डेटिंग तकनीक का इस्तेमाल करके की गई विस्तृत रिसर्च से इस पेड़ की उम्र लगभग 700 साल आंकी गई है। खास बात यह है कि समय की मार, जबरदस्त तूफान और 1934 के विनाशकारी भूकंप की तबाही झेलने के बाद भी यह बरगद का पेड़ आज भी शान से और मजबूती से खड़ा है।

बायोडायवर्सिटी बोर्ड के सर्वे से शुरू हुआ रिसर्च

बिहार बायोडायवर्सिटी बोर्ड ने साल 2022 में राज्य भर के 32 प्राचीन और ऐतिहासिक पेड़ों का सर्वे किया था। इस सर्वे के दौरान मुंगेर जिले के तीन प्राचीन पेड़ों को उनकी सही उम्र का पता लगाने के लिए विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चुना गया था, जिनमें ITC कॉम्प्लेक्स का यह बरगद का पेड़ भी शामिल था। बिहार वन विभाग की पहल पर लखनऊ के बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेज (BSIP) के वैज्ञानिकों की एक टीम को मुंगेर बुलाया गया। रिसर्च टीम में मुख्य वैज्ञानिक डॉ. त्रिना बोस के साथ मयंक शेखर, अखिलेश कुमार यादव और रिसर्च स्कॉलर अवनीश मिश्रा शामिल थे। तीन साल की कड़ी रिसर्च और नमूनों के बारीकी से वैज्ञानिक विश्लेषण के बाद, वैज्ञानिकों की इस टीम ने पेड़ के 700 साल पुराना इतिहास उजागर किया।

रेडियोकार्बन डेटिंग से पता चला पेड़ का उम्र

आमतौर पर किसी पेड़ की सही उम्र का पता उसके मुख्य तने में हर साल बनने वाले सालाना ग्रोथ रिंग्स को गिनकर लगाया जाता है। हालांकि, यह वैज्ञानिक तरीका बरगद के पेड़ों पर लागू नहीं होता है। संस्थान की सीनियर वैज्ञानिक डॉ. त्रिना बोस ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए बताया कि विशाल बरगद के पेड़ों की उम्र वैज्ञानिक रूप से पता लगाना बहुत मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम है। बरगद के पेड़ों में जड़ों का एक जटिल सिस्टम विकसित होता है। उनकी शाखाओं से निकलने वाले प्रॉप रूट्स ज़मीन तक पहुंचते हैं और समय के साथ मज़बूत तनों में बदल जाते हैं।

इस वजह से पेड़ में अलग-अलग पेड़ के छल्ले (रिंग्स) नहीं बनते हैं। पेड़ की सही उम्र का पता लगाने के लिए, रिसर्चर्स ने आधुनिक 'रेडियोकार्बन डेटिंग' और 'प्रिसाइज़ पिथ टारगेटिंग' तरीकों का इस्तेमाल किया। इससे वे पेड़ के मुख्य ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना सूखी हवाई जड़ों और तने के सैंपल की जांच कर पाए।

कोलकाता के 'ग्रेट बण्यान ट्री' को भी छोड़ा पीछे

पहले, भारत और दुनिया भर के कई बरगद के पेड़ों को सबसे पुराना माना जाता था, लेकिन वैज्ञानिक जांच के बाद मुंगेर का यह बरगद का पेड़ उन सबसे पुराना साबित हुआ है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन में मौजूद मशहूर 'ग्रेट बण्यान ट्री' की उम्र 250 से 350 साल के बीच मानी जाती है, जबकि उत्तर प्रदेश के नरोरा (सिद्धबाड़ी) में एक बरगद के पेड़ की उम्र लगभग 450 से 500 साल आंकी गई थी। हालांकि, मुंगेर के इस बरगद के पेड़ के एक हिस्से से लिए गए सैंपल की उम्र 700 साल पाई गई, जिससे वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि असली पेड़ या उसका मुख्य हिस्सा इससे भी कहीं ज़्यादा पुराना हो सकता है।

100 वर्ग मीटर में फैला हुआ है पेड़

यह ऐतिहासिक बरगद का पेड़ अभी लगभग 100 वर्ग मीटर के बड़े इलाके में फैला हुआ है और करीब 60 फीट ऊंचा है। इसकी सैकड़ों हवाई जड़ें मजबूत तनों में बदल गई हैं जो असली पेड़ को चारों तरफ से सहारा देती हैं। स्थानीय बुजुर्गों और पीढ़ियों से चली आ रही मौखिक परंपराओं के अनुसार, यह पेड़ लंबे समय से राजाओं, शासकों और आम लोगों के मिलने-जुलने और सामाजिक मेलजोल का केंद्र रहा है।

हेरिटेज ट्री का मिलेगा दर्जा

इस खोज की पुष्टि करते हुए मुंगेर के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (DFO) एके मल्ल ने बताया कि वन विभाग ने इस खास पेड़ को आधिकारिक तौर पर 'हेरिटेज ट्री' का दर्जा देने और इसके संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। अपनी उम्र, आकार और समय की मार झेलने की क्षमता के कारण यह पेड़ मुंगेर के एक प्रमुख प्राकृतिक और ऐतिहासिक लैंडमार्क के रूप में उभरा है।

बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेज (BSIP) के डायरेक्टर महेश जी. ठक्कर ने इस खोज को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह बरगद का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक जीवित संग्रह है। उम्मीद है कि इस खोज से मुंगेर को पर्यावरण और वानिकी रिसर्च के क्षेत्र में एक नई और खास वैश्विक पहचान मिलेगी।

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Published on:

05 Jun 2026 05:58 pm

Hindi News / Bihar / Patna / मुंगेर में मिला 700 साल पुराना पेड़, 1934 का भूकंप भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया; अब मिलेगा हेरिटेज ट्री का दर्जा

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