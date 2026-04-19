पिता ने कब्र खोदकर खुद निकाली बेटी की लाश; ससुराल वालों ने एक महीने पहले किया था दफन, अब खुलेगा मौत का राज

पिता का आरोप है कि 14 मार्च की रात दहेज की मांग पूरी न होने पर उनकी बेटी की करंट लगाकर हत्या कर दी गई। ससुराल वालों ने आनन-फानन में शव को कब्रिस्तान में दफना दिया। जब पिता को इस स्थिति के बारे में पता चला और वे गांव पहुंचे, तो उन्हें स्थानीय लोगों से एक वीडियो मिला जिसमें मृतका की गर्दन पर एक काला निशान और उसकी छाती पर चोट के निशान साफ ​​दिखाई दे रहे थे। इस वीडियो को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करते हुए पिता ने न्याय पाने के लिए पुलिस थानों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए।