पारंपरिक खेती छोड़ी, बेकार पड़े गड्ढों और तालाबों में उगाया ‘सफेद सोना’; अब लाखों कमा रहे बिहार के किसान

मखाने की खेती की सबसे खास बात यह है कि यह कम समय और सीमित निवेश में किसानों को बहुत अच्छा रिटर्न देती है। दरभंगा के प्रगतिशील किसान प्रदीप कुमार के अनुसार, एक बीघा जमीन या तालाब में मखाने की खेती करने में शुरुआती लागत लगभग 50,000 रुपये आती है। इस रकम में बीज, मजदूरी और रखरखाव से जुड़े खर्च शामिल होते हैं। फसल तैयार होने के बाद, अगर किसानों को बाजार में मखाने के बीज के लिए सही और उचित कीमत मिल जाती है, तो वे आसानी से प्रति बीघा 1.5 लाख रुपये तक का शुद्ध मुनाफ़ा कमा सकते हैं। जब किसान बिचौलियों को हटाकर कच्चे माल को खुद प्रोसेस करते हैं यानी बीजों को 'लावा' (फूले हुए मखाने) में बदलते हैं और फिर सीधे बाजार में बेचते हैं तो उनकी कमाई और बढ़ जाती है।