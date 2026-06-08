बिहार में ट्रैफिक पुलिस की पोस्टिंग के नियम बदले; सिपाही से इंस्पेक्टर तक के लिए उम्र सीमा तय, गृह जिले में तैनाती पर रोक

नई व्यवस्था के तहत ट्रैफिक पुलिस स्टेशनों में मनमानी पोस्टिंग नहीं होगी। पुलिस कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की जाएगी। नई पोस्टिंग से पहले संबंधित कर्मचारी के पिछले तीन साल के पूरे रिकॉर्ड की समीक्षा की जाएगी। सिर्फ साफ और बेदाग सर्विस रिकॉर्ड वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को ही ट्रैफिक पुलिस स्टेशनों में तैनात किया जाएगा। भ्रष्टाचार या अनुशासनहीनता के आरोपों का सामना कर रहे कर्मचारियों को वहां पोस्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा चयन प्रक्रिया में योग्य उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के लिए तीन डीएसपी की एक विशेष समिति बनाई जाएगी।