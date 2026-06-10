RJD Politics in Bihar: संजय यादव पर बिफरी रोहिणी आचार्य, सोशल मीडिया पर साधा निशाना, गया विधायक के बयान के बाद RJD में नया विवाद

RJD Politics in Bihar: गया से राजद विधायक सर्वजीत कुमार के बयान पर एक बार फिर रोहिणी आचार्य ने कड़ा पलटवार किया है, जिससे पार्टी में नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, एक पॉडकास्ट में सर्वजीत कुमार ने कहा था कि “संजय यादव ने लठैतों की पार्टी को हाई-टेक पार्टी बना दिया।” इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि संजय यादव ने राजद को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया है और लालू परिवार में फूट डालने का काम किया है।