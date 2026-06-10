Bihar Politics: गठबंधन में कमजोर, समाज में अलग-थलग! उपेंद्र कुशवाहा पर जदयू नेता धीरज का तीखा वार

Bihar Politics उपेंद्र कुशवाहा अब केवल गठबंधन में ही नहीं, बल्कि अपने समाज में भी अलग-थलग पड़ते जा रहे हैं। यह बात जदयू नेता और अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धीरज सिंह कुशवाहा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साधते हुए कही। राजस्थान पत्रिका से बातचीत में धीरज सिंह कुशवाहा ने कहा कि जब तक उपेंद्र कुशवाहा समाज के हितों की बात करते थे, तब तक उन्हें समाज का नेता माना जाता था। लेकिन अब वे समाज की बजाय अपने परिवार के हितों की बात कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें समाज का नेता कैसे कहा जा सकता है? उन्होंने दावा किया कि कुशवाहा समाज को अब नया नेतृत्व मिल चुका है। उनके अनुसार, समाज की आवाज उठाने वाले नेता बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, जो समाज के मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं।