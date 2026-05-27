तेजस्वी यादव के बेटे के जन्मदिन पर राहुल-अखिलेश को न्योता, पर क्या पहुंचेंगे तेज प्रताप और रोहिणी?

Iraj Lalu Yadav birthday: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को मिली करारी हार के बाद लालू प्रसाद यादव का परिवार पहली बार कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। मौका है राजद सुप्रीमो लालू यादव के पोते और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेटे इराज लालू यादव के पहले जन्मदिन का, जिसके लिए पूरा परिवार उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एकजुट हो रहा है। 27 मई 2025 को कोलकाता में जन्मे इराज के इस पहले जन्मदिन को बेहद आलीशान और भव्य तरीके से लालू परिवार की चौथे नंबर की बेटी रागिनी यादव और दामाद राहुल यादव (सपा के पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव के बेटे) के गाजियाबद स्थित आवास 'रागिनी विला' में मनाया जा रहा है।