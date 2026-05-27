27 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

तेजस्वी यादव के बेटे के जन्मदिन पर राहुल-अखिलेश को न्योता, पर क्या पहुंचेंगे तेज प्रताप और रोहिणी?

Iraj Lalu Yadav birthday: RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पोते और तेजस्वी यादव के बेटे इराज लालू यादव का पहला जन्मदिन आज गाजियाबाद के रागिनी विला में मनाया जा रहा है। इस भव्य पार्टी में विपक्ष के कई प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया गया है। हालांकि, सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य इस कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं।

3 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

May 27, 2026

iraj lalu yadav birthday

लालू यादव के साथ रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव

Iraj Lalu Yadav birthday: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को मिली करारी हार के बाद लालू प्रसाद यादव का परिवार पहली बार कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। मौका है राजद सुप्रीमो लालू यादव के पोते और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेटे इराज लालू यादव के पहले जन्मदिन का, जिसके लिए पूरा परिवार उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एकजुट हो रहा है। 27 मई 2025 को कोलकाता में जन्मे इराज के इस पहले जन्मदिन को बेहद आलीशान और भव्य तरीके से लालू परिवार की चौथे नंबर की बेटी रागिनी यादव और दामाद राहुल यादव (सपा के पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव के बेटे) के गाजियाबद स्थित आवास 'रागिनी विला' में मनाया जा रहा है।

देश के कई जाने-माने नेताओं को इस हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। हालांकि, इन सबके बीच सबसे ज्यादा चर्चा लालू परिवार के दो सदस्यों तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य को लेकर हो रही हैं। सवाल यही है कि परिवार से नाराज चल रहे ये दोनों सदस्य अपने भतीजे की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होंगे या नहीं।

राहुल, अखिलेश, केजरीवाल और ममता को निमंत्रण

बिहार में सत्ता गंवाने के बाद यह कार्यक्रम लालू प्रसाद यादव के लिए राष्ट्रीय मंच पर अपने राजनीतिक रसूख और मजबूत नेटवर्क को दिखाने का एक महत्वपूर्ण जरिया बनकर उभरा है। इस शुभ अवसर पर तेजस्वी यादव ने देश भर की 10 प्रमुख विपक्षी पार्टियों के शीर्ष नेताओं को निमंत्रण भेजा है। आमंत्रित लोगों में प्रमुख हस्तियों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हैं।

गाजियाब के लिए रवाना हुए तेज प्रताप यादव

राजनीतिक दिग्गजों के जमावड़े के अलावा इस समय चर्चा का सबसे बड़ा विषय लालू परिवार के अंदरूनी समीकरण हैं। लालू के सबसे बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव इस समय पार्टी और परिवार दोनों से अलग-थलग हैं। दरअसल, बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले, अनुष्का यादव से जुड़े एक विवाद के बाद RJD सुप्रीमो लालू यादव ने तेज प्रताप को परिवार और पार्टी दोनों से निकाल दिया था। इसके बाद, तेज प्रताप ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम जनशक्ति जनता दल रखा और विधानसभा चुनाव भी लड़ा।

लेकिन अब अपने भतीजे इराज के पहले जन्मदिन के इस खास मौके पर तेज प्रताप यादव अपने सारे गिले-शिकवे भुलाकर पटना से गाजियाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। रागिनी विला में जब तेज प्रताप और तेजस्वी आमने-सामने होंगे, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस जन्मदिन के बहाने दोनों भाइयों के रिश्ते दोबारा सामान्य हो पाते हैं या नहीं।

क्या रोहिणी आचार्य होंगी शामिल?

तेज प्रताप से भी ज्यादा सस्पेंस लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर बना हुआ है, जिसने पिता को अपनी किडनी देकर नया जीवन दिया था। विधानसभा चुनावों में RJD की करारी हार के बाद, कथित तौर पर राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर भाई-बहनों और परिवार के सदस्यों के बीच हार के कारणों को लेकर तीखी बहस हुई थी। आरोप है कि रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव के सबसे करीबी सहयोगियों, सलाहकार और पार्टी सांसद संजय यादव और साथ ही रमीज पर उंगली उठाई थी, जिसे लेकर विवाद बेहद बढ़ गया था। जिसके बाद रोहिणी ने परिवार और राजनीति से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया था।

वस वक्त राबड़ी आवास छोड़ने के बाद रोहिणी ने पटना एयरपोर्ट पर रोते हुए गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उन पर चप्पल भी फेंकी गई। इस गहरी तनातनी को देखते हुए, लालू प्रसाद यादव ने खुद अपनी बेटी रोहिणी को फोन किया और अपने पोते के जन्मदिन के जश्न में शामिल होने के लिए उन्हें खास तौर पर आमंत्रित किया। लेकिन, इस बात पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि रोहिणी आज के भव्य समारोह में शामिल होंगी या नहीं।

बर्थ डे पार्टी में क्या होगा खास

इराज लालू यादव के पहले जन्मदिन को सचमुच यादगार बनाने की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। पूरे रागिनी विला को एक शानदार जंगल सफारी थीम पर सजाया गया है। मेहमानों को भेजे गए निमंत्रण पत्रों पर भी बाघों और जंगल की तस्वीर बनी हुई है। बच्चों के मनोरंजन के लिए एक फन जोन बनाया गया है। जहां तक खाने की बात है, तो मेहमानों के लिए बिहारी व्यंजनों के साथ-साथ कई तरह के स्वादिष्ट उत्तर भारतीय व्यंजनों का एक विस्तृत मेनू तैयार किया गया है।

ये भी पढ़ें

बिहार पुलिस को चैलेंज देने वाले को नागपुर से घसीट लाई थी IPS गुड़िया, अब केंद्र में मिली बड़ी जिम्मेदारी
पटना
IPS Nitasha Gudiya of Bihar Cadre

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

तेजस्वी यादव

Published on:

27 May 2026 01:13 pm

Hindi News / Bihar / Patna / तेजस्वी यादव के बेटे के जन्मदिन पर राहुल-अखिलेश को न्योता, पर क्या पहुंचेंगे तेज प्रताप और रोहिणी?

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

जनगणना: न बाइक, न कार… घोड़े पर गांव-गांव जनगणना कर रहे शिक्षक, वीडियो वायरल

garhwa teacher on horse
पटना

‘हॉस्टल में होता था गलत काम’, NEET छात्रा केस में कोर्ट में परिवार का बड़ा बयान

NEET छात्रा मौत
पटना

झारखंड राज्य सभा चुनाव: आदिवासी कार्ड खेलेगी BJP, अर्जुन मुंडा से निशा उरांव तक के नाम पर मंथन

jharkhand rajya sabha election
पटना

विधान परिषद चुनाव से पहले NDA-महागठबंधन में सीटों की जंग, मांझी-ओवैसी बने गेमचेंजर

बिहार विधान मंडल
पटना

बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर बनाम पवन सिंह की संभावित जंग ने बढ़ाया सियासी तापमान

Pawan Singh join BJP
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.