विधान परिषद चुनाव से पहले NDA-महागठबंधन में सीटों की जंग, मांझी-ओवैसी बने गेमचेंजर

दूसरी ओर, इस चुनाव में राजद को एक सीट का नुकसान होता दिख रहा है, जबकि कांग्रेस कोटे से किसी उम्मीदवार के विधान परिषद पहुंचने की संभावना नहीं मानी जा रही है। कांग्रेस की खाली हो रही सीट का सीधा फायदा भाजपा को मिलता नजर आ रहा है। भाजपा की दो सीटें खाली हो रही हैं, लेकिन पार्टी के तीन उम्मीदवारों के जीतने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में भाजपा को एक अतिरिक्त सीट का फायदा मिल सकता है।