जनगणना: न बाइक, न कार… घोड़े पर गांव-गांव जनगणना कर रहे शिक्षक, वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में नजर आ रहे शिक्षक मुन्ना प्रसाद गुप्ता को 16 मई से मकान सूचीकरण और जनगणना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनका कार्यक्षेत्र पनघटवा और आसपास के गांव हैं, जहां पैदल पहुंचना आसान नहीं है। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और दुर्गम रास्तों को देखते हुए उन्होंने आवागमन के लिए घोड़े को अपनी सवारी बनाया। वीडियो में वह हाथ में जरूरी कागजात लिए घोड़े पर सवार होकर संकरी पगडंडियों से गुजरते दिखाई दे रहे हैं। मुन्ना प्रसाद गुप्ता का कहना है कि यह तरीका न सिर्फ किफायती है, बल्कि समय की भी बचत करता है। साथ ही, इससे दूर-दराज के हर घर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है।