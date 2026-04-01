Bihar Politics: बिहार में नई सरकार का फॉर्मूला तय? BJP से मुख्यमंत्री, JDU को मिलेंगे दो डिप्टी सीएम

झंझारपुर से जदयू सांसद रामप्रीत मंडल ने शनिवार को एक निजी चैनल से बातचीत में ये बातें कही। उन्होंने बिहार में संभावित एनडीए सरकार के फॉर्मूले का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान में मुख्यमंत्री जदयू से हैं और भाजपा के दो उपमुख्यमंत्री हैं। इसी मॉडल के आधार पर नई सरकार में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा और जदयू से दो उपमुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस संबंध में अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इसी फॉर्मूले पर चर्चाएं जारी हैं।