कौन होगा बिहार का नया सीएम? विजय सिन्हा के साथ सुबह-सुबह सीएम हाउस पहुंचे लखेंद्र पासवान, सम्राट चौधरी के नाम पर सस्पेंस बरकरार

नीतीश कुमार के राज्यसभा की शपथ लेने के बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। राज्य में नई सरकार भाजपा के नेतृत्व में बनने की चर्चा है, लेकिन भाजपा कोटे से मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। फिलहाल भाजपा की ओर से सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। हालांकि, शुक्रवार को दिल्ली से पटना लौटने के बाद उनकी सक्रियता कम दिखने से कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। दिल्ली से लौटने के बाद वे एयरपोर्ट से सीधे अपने आवास चले गए। इसके बाद शनिवार (11 अप्रैल) को वे पार्टी द्वारा ज्योतिबा फुले जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए। शनिवार शाम को सम्राट चौधरी घर से निकले और सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ विजय कुमार सिन्हा और मंत्री लखेंद्र पासवान भी मौजूद थे।