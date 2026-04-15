VIDEO Crying in Space : अंतरिक्ष में रोने पर क्या होगा? एस्ट्रोनॉट ने शेयर कर बताया मजेदार किस्सा

हैडफिल्ड के वीडियो में देख सकते हैं कि उनके आंसू आंखों के आसपास ही एक बबल की तरह एकत्र हो जाते हैं। जबकि, यही आंसू धरती पर टप-टप करके गिर जाते हैं। दरअसल, अंतरिक्ष में शून्य गुरुत्वाकर्षण (ग्रेविटी) के कारण आंसू अंतरिक्ष में नहीं गिरते हैं। इस वजह से कई बार आंखों से बाहर ना जाने के कारण जलन भी पैदा कर देते हैं। बता दें, क्रिस हैडफिल्ड ने पानी को अपनी आंखों में डालकर यह एक्सपेरीमेंट अंतरिक्ष में किया और उसको टावल से पोंछा भी।