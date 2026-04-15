Mango Causes Cancer: सावधान! आम की मिठास में कहीं कैंसर का जहर तो नहीं? खरीदने से पहले ऐसे करें पहचान

आजकल ज्यादा मुनाफे के चक्कर में आमों को पकाने के लिए खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये केमिकल स्वाद के साथ-साथ आपकी सेहत को भी बिगाड़ सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर professordrbrajpaltyagi नाम के चैनल पर Harsh ENT Hospital के डॉक्टर Professor Dr. B.P.S. Tyagi ने एक वीडियो शेयर कर बताया है कि केमिकल से पकाए गए आमों को पहचानना वैसे तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ आसान तरीकों से आप असली और नकली का फर्क समझ सकते हैं।