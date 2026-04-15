New Snake : भारत में मिला नया रहस्यमयी सांप कैलामिया गारोएन्सिस, नजरों के सामने भी नहीं दिखता! कितना है जहरीला

कॉटन यूनिवर्सिटी (Cotton University), मिजोरम यूनिवर्सिटी (Mizoram University), असम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी (Assam Don Bosco University) और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) सहित कई संस्थानों के वैज्ञानिकों ने इसको लेकर शोध किया। उन्होंने शोध में बताया है कि गारो हिल्स जैव विविधता का खजाना है जिसे अभी पूरी तरह खोजा नहीं गया है। ये उत्तर-पूर्वी भारत के जंगलों की गहराई में अभी भी छिपे हैं जिनको बचाना जरूरी है।