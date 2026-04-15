Rajgir Mela: क्यों खास है राजगीर का 1 महीने चलने वाला मेला? जहां देवता भी आते हैं! पढ़िए पूरी ट्रेवल गाइड

Malmas Mela 2026 Rajgir Date: गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, ऐसे में अगर आप इस साल हिल स्टेशन के बदले किसी ऐसी जगह पर घूमने जाना चाहते हैं जो अपने खाने के साथ-साथ अपनी परंपराओं के लिए जानी जाती हो, तो बिहार एक बेस्ट ऑप्शन है। इसके साथ ही अगर आपको हिस्ट्री से जुड़ी जगहें पसंद हैं, तो यहां आप हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से जुड़ी धार्मिक जगहों के दर्शन के साथ-साथ मुगलकालीन इतिहास को भी करीब से देख पाएंगे। इसके अलावा, इस साल आप यहां एक महीने तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध मलमास मेले का भी आनंद उठा सकते हैं। आज के इस लेख में आइए जानते हैं कि आप राजगीर मेले में कैसे शामिल हो सकते हैं और वहां क्या-क्या देख सकते हैं।