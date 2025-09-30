राजस्थान पत्रिका के बैनर तले 3 जगहों पर आयोजित होगा दशहरा मेला उत्सव, बुधवार से होगी शुरुआत

फोटो: पत्रिका
बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व गुरुवार को मनाया जाएगा। राजस्थान पत्रिका के बैनर तले शहर में विकास समितियों की अगुवाई में दो दिवसीय दशहरा मेला उत्सवों की शुरुआत बुधवार से होगी। मेला स्थलों पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
इस दौरान शहरवासी एक से बढ़कर एक झूले, विभिन्न पकवानों का स्वाद चख सकेंगे। इस मौके पर आतिशबाजी का नजारा भी देखने लायक रहेगा। फिल्मी हस्तियां भी कार्यक्रम में लोगों का मनोरंजन करेगी। कार्यक्रम में पत्रिका.कॉम डिजिटल पार्टनर है।
प्रताप नगर विकास समिति और राजस्थान पत्रिका की ओर से प्रतापनगर सेक्टर—16 भैरव सर्किल मैदान में दो दिवसीय दशहरे मेले की सौगात बुधवार को कविपाठ से होगी। सोमवार को मेले का भूमि पूजन प्रताप नगर विकास समिति के कार्यकर्ताओं सहित अन्य ने किया।
दशहरा मेला संयोजक चेतन जैन ने बताया कि यह कार्यक्रम गोरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण को समर्पित रहेगा। पहली बार गोकाष्ठ से निर्मित 51 फीट रावण का पुतला दहन कर समाज को नया संदेश दिया जाएगा। समाजसेवी गिरिराज अग्रवाल, पार्षद विनोद शर्मा, महासचिव ओम प्रकाश बाहेती, एडवोकेट योजन शर्मा, के एल शर्मा, पी डी गुप्ता, बाबूलाल शर्मा मौजूद रहे। शुरुआत एक अक्टूबर को दोपहर तीन बजे विजय उत्सव रैली के साथ होगी।
राजस्थान पत्रिका और मानसरोवर सदभावना दशहरा महोत्सव की ओर से मानसरोवर अरावली मार्ग स्थित मैदान में दो दिवसीय आयोजनों की शुरुआत बुधवार से होगी। अध्यक्ष मनोज पांडेय ने बताया कि हनुमान चालीसा पाठ के साथ 70 फीट का रावण दहन, आतिशबाजी होगी। एक से बढ़कर एक झूले आकर्षण का केंद्र रहेंगे। पहले दिन रास रात्रि डांडिया कार्यक्रम, सिंगर परफॉर्मर डांडिया क्वीन मिताली वर्मा की प्रस्तुति होगी। दो अक्टूबर को लाइव बैंड आशीष वाली ,पंजाबी सिंगर साहिब कोहली, पीहू जैन, वीर रस कवि विनीत चौहान, बिग बॉस फेम एक्टर सिंगर अली कुली मिर्जा अपना जलवा बिखरेंगे।
राजस्थान पत्रिका और दशहरा मेला समिति शास्त्रीनगर की ओर से शास्त्रीनगर स्थित राष्ट्रपति मैदान में एक दिवसीय दशहरा मेले की शुरुआत गुरुवार को शाम चार बजे से होगी। अध्यक्ष बाबूलाल नाटाणी ने बताया कि 80 फीट का रावण दहन होगा। महामंत्री एस.के. शर्मा ने बताया कि सजीव झांकियों के साथ राम दरबार की शोभायात्रा निकलेगी। जो भक्तिरस और मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के आदर्शों का संदेश देगी। उपाध्यक्ष अनिल भम्बानी ने बताया कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आमजन शिरकत करेंगे।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग