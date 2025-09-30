राजस्थान पत्रिका के बैनर तले 3 जगहों पर आयोजित होगा दशहरा मेला उत्सव, बुधवार से होगी शुरुआत

राजस्थान पत्रिका और मानसरोवर सदभावना दशहरा महोत्सव की ओर से मानसरोवर अरावली मार्ग स्थित मैदान में दो दिवसीय आयोजनों की शुरुआत बुधवार से होगी। अध्यक्ष मनोज पांडेय ने बताया कि हनुमान चालीसा पाठ के साथ 70 फीट का रावण दहन, आतिशबाजी होगी। एक से बढ़कर एक झूले आकर्षण का केंद्र रहेंगे। पहले दिन रास रात्रि डांडिया कार्यक्रम, सिंगर परफॉर्मर डांडिया क्वीन मिताली वर्मा की प्रस्तुति होगी। दो अक्टूबर को लाइव बैंड आशीष वाली ,पंजाबी सिंगर साहिब कोहली, पीहू जैन, वीर रस कवि विनीत चौहान, बिग बॉस फेम एक्टर सिंगर अली कुली मिर्जा अपना जलवा बिखरेंगे।