सर्दी बढ़ी तो बदली थाली, देसी स्वाद और सेहत का 200 करोड़ तक का कारोबार

जयपुर। गुलाबी नगर में सर्दी का असर सिर्फ ऊनी कपड़ों तक सीमित नहीं है। सर्दी का सीधा असर लोगों की थाली और बाजार पर भी दिखने लगा है। जैसे-जैसे तापमान गिर रहा है, वैसे-वैसे शहर में गर्म तासीर वाले पकवानों, मिठाइयों, अचार और आयुर्वेदिक उत्पादों की मांग तेज हो रही है। यही वजह है कि सर्दियों में जयपुर में “भूख का कारोबार” पूरे शबाब पर पहुंच गया है। बढ़ती सर्दी ने एक ओर लोगों का स्वाद बदल दिया है, वहीं शहर में लोगों को रोजगार भी दिया है। बाजारों में सर्दी के खान-पान की चीजों की दुकानें खुल गई है। व्यापारियों की मानें तो नवंबर से फरवरी तक जयपुर के बाजार में सर्दी के खान-पान का करीब 200 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार आंका जा रहा है। शहर के खानपान विशेषज्ञों का कहना है कि अब लोग सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि सेहत को ध्यान में रखकर भी पारंपरिक खाद्य पदार्थों की ओर लौट रहे हैं।