शिवयोग से जागी आंतरिक शक्ति, दो हजार से अधिक साधकों ने ली दीक्षा

जयपुर. जीवन संघर्षों और अनिश्चितताओं से भरा हुआ है।आधुनिक जीवन में जब मन स्थिरता तलाशता है, तब साधना ही सहारा बनती है। महादेव का हाथ पकड़ कर रखेंगे तो हर स्थिति से उबर सकते हैं। यह उदबोधन संत एवं शिवयोग के आचार्य डॉ. ईशान शिवानंद ने रविवार को मानसरोवर स्थित एक सभागार में आयोजित ललिता-रूद्र त्रिशती लेवल-3 की दीक्षा के दौरान दिए। इस दौरान विभिन्न राज्यों से आए दो हजार साधकों को आचार्य ने मां ललिता त्रिपुर सुंदरी और भगवान रुद्र के तीन सौ दिव्य बीज मंत्रों की दीक्षा दी। भजन, ध्यान, साधना, दीक्षा के जरिए साधक शांति, आनंद और आत्मबोध से रूबरू हुए।