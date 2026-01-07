7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

समाचार

शिवयोग से जागी आंतरिक शक्ति, दो हजार से अधिक साधकों ने ली दीक्षा

विभिन्न राज्यों से आए दो हजार साधकों को आचार्य ने मां ललिता त्रिपुर सुंदरी और भगवान रुद्र के तीन सौ दिव्य बीज मंत्रों की दीक्षा दी। भजन, ध्यान, साधना, दीक्षा के जरिए साधक शांति, आनंद और आत्मबोध से रूबरू हुए।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Harshit Jain

Jan 07, 2026

जयपुर. जीवन संघर्षों और अनिश्चितताओं से भरा हुआ है।आधुनिक जीवन में जब मन स्थिरता तलाशता है, तब साधना ही सहारा बनती है। महादेव का हाथ पकड़ कर रखेंगे तो हर स्थिति से उबर सकते हैं। यह उदबोधन संत एवं शिवयोग के आचार्य डॉ. ईशान शिवानंद ने रविवार को मानसरोवर स्थित एक सभागार में आयोजित ललिता-रूद्र त्रिशती लेवल-3 की दीक्षा के दौरान दिए। इस दौरान विभिन्न राज्यों से आए दो हजार साधकों को आचार्य ने मां ललिता त्रिपुर सुंदरी और भगवान रुद्र के तीन सौ दिव्य बीज मंत्रों की दीक्षा दी। भजन, ध्यान, साधना, दीक्षा के जरिए साधक शांति, आनंद और आत्मबोध से रूबरू हुए।


आचार्य डॉ. शिवानंद ने कहा कि हर साधक शिव की संतान है। उन्होंने कहा कि जागरूक जीवन जीने, चेतना के विस्तार और अंतर्निहित क्षमताओं के साक्षात्कार के लिए सही आंतरिक साधनों का होना जरूरी है। मां ललिता त्रिपुर सुंदरी और भगवान रुद्र की यह गहन साधना साधक के भीतर सुप्त आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करती हैं, जिससे व्यक्ति के जीवन में स्पष्टता, स्थिरता आने के साथ-साथ आंतरिक शांति का अनुभव होता है। तनाव, डिजिटल ओवरलोड और भावनात्मक थकान से जूझते लोगों के लिए यह साधना आंतरिक शक्ति के विकास, मानसिक-सामाजिक संतुलन स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

07 Jan 2026 05:10 pm

Published on:

07 Jan 2026 05:07 pm

Hindi News / News Bulletin / शिवयोग से जागी आंतरिक शक्ति, दो हजार से अधिक साधकों ने ली दीक्षा

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बढ़ा सस्पेंस, कार्यकर्ता दिल्ली तक लगा रहे दौड़, लेकिन..

Chhattisgarh congress party
रायपुर

श्रद्धालुओं को मिलेगा लाभ, धार्मिक महत्व बढ़ेगा

गंगरावल मंदिर में 13 सौ मीटर लंबा परिक्रमा मार्ग बनकर तैयार
बूंदी

एमपी में ठंड के चलते इन जिलों में 10 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी घोषित

school
सतना

जीतू पटवारी ने पीएम नरेंद्र मोदी से की राज्य सरकार की शिकायत, जानिए क्या लगाए आरोप

Jitu Patwari complained to PM Narendra Modi about the state government
भोपाल

MP पुलिस की बड़ी तैयारी, जल्द बनाएगी खुद का ‘सैटेलाइट नेटवर्क’

Madhya Pradesh Police
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.