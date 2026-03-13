आरएन रवि ने राज्यपाल के रूप में ली पद की शपथ, बताया भारत की आध्यात्मिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक राजधानी

राज्यपाल आर एन. रवि ने अपने सन्देश में कहा कि उन्हें पश्चिम बंगाल के लोगों की सेवा करने का अवसर मिलने पर अत्यंत आभारी और विनम्र महसूस हो रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत की आध्यात्मिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक राजधानी बताते हुए कहा कि यह वह भूमि है जहां वेदों की अनंत ज्ञान परंपरा फली-फूली, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने नए रूप लिए और भक्ति की महान परंपरा विकसित हुई, जिसने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को भी प्रेरित किया। उन्होंने ने कहा कि विदेशी आक्रमण और कब्जे के कठिन समय में इस भूमि ने चैतन्य महाप्रभु, भगवान रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंदो, सुभाष चंद्र बोस और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे कई महान व्यक्तियों और दिव्य आत्माओं को जन्म दिया। राज्यपाल ने कहा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का 'वंदे मातरम' स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध नारा बना। सोशल मिडिया पर किए गए इस सन्देश में उन्होंने माता दुर्गा से प्रार्थना करते हुए कहा कि उन्हें इस भूमि के लोगों की सेवा करने के लिए ज्ञान और शक्ति मिले और वे पूरी निष्ठा के साथ कार्य करें।