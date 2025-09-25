90% तैयार हो गया दुनिया का सबसे ऊंचा रावण, देखें कोटा दशहरा मेले की तस्वीरें

राष्ट्रीय दशहरा मेला में इस वर्ष लोगों को अयोध्या में श्रीराम मंदिर के रामलला के दर्शन का मौका मिलेगा। वहीं मंदिर में श्रीनाथजी के दर्शन भी मेला परिसर में ही किए जा सकेंगे। इसके अलावा अशोक वाटिका का भी निर्माण किया जा रहा है।