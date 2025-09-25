90% तैयार हो गया दुनिया का सबसे ऊंचा रावण, देखें कोटा दशहरा मेले की तस्वीरें

Kota Dussehra Mela 2025: राष्ट्रीय दशहरा मेले में 215 फीट के रावण का पुतला तैयार हो रहा है। दावा किया गया है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा रावण होगा।
दशहरा मेला कमेटी इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड में दर्ज करवाएगी। पुतला निर्माण का लगभग 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है।
यह इतना विशाल है कि इसे मजबूती से खड़ा करने के लिए 9 टन से ज्यादा वजनी लोहे का स्ट्रक्चर बनाया है।
दिल्ली और अम्बाला में सबसे बड़े पुतले बना चुके तेजेन्द्र सिंह चौहान की टीम ये पुतले तैयार कर रही है। यहां 25 कारीगरों की टीम एक माह से जुटी है।
राष्ट्रीय दशहरा मेला में इस वर्ष लोगों को अयोध्या में श्रीराम मंदिर के रामलला के दर्शन का मौका मिलेगा। वहीं मंदिर में श्रीनाथजी के दर्शन भी मेला परिसर में ही किए जा सकेंगे। इसके अलावा अशोक वाटिका का भी निर्माण किया जा रहा है।
दशहरा मेला उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ध्वजारोहण, आतिशबाजी के बाद मेले की शुरुआत की औपचारिक उद्घोषणा की। उन्होंने तिरंगा थीम पर सजे मेले में आसमान में तिरंगे गुब्बारे छोड़े।