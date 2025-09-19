Dussehra Mela 2025: जया किशोरी मोटिवेशनल शो में करेंगी शिरकत, बी प्राक 15 अक्टूबर को बिखेरेंगे सुरों का जादू, जानें कोटा दशहरा मेले की प्रोग्राम लिस्ट

Kota Dussehra Fair 2025 Program List: कोटा के राष्ट्रीय दशहरा मेले में सिने संध्या में बी प्राक अपने गीतों की प्रस्तुतियां देंगे, वहीं एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में रूप कुमार राठौड़ अपनी सुमधुर आवाज में प्रस्तुतियां देंगे। यह निर्णय गुरुवार शाम को आयोजित मेला समिति की बैठक में लिया गया।
मेला समिति अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने बताया कि मेले में आयोजित होने वाले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए टेंडर खोलने के बाद कलाकारों को फाइनल कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि 30 सितंबर को आशापुरा माताजी मंदिर पर भजन संध्या कार्यक्रम होगा। इसमें किशन भगत भजनों की प्रस्तुतियां देंगे।
वहीं 4 अक्टूबर को सिंधी कार्यक्रम में मोहित शेवानी के द्वारा गीतों की प्रस्तुति दी जाएगी।
इसके अलावा 6 अक्टूबर को एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम होगा, जिसमें ख्यातनाम गायक कलाकार रूपकुमार राठौड़ देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति देंगे।
उन्होंने बताया कि विजयश्री रंगमंच पर आयोजित होने वाली मुख्य भजन संध्या 9 अक्टूबर को आयोजित होगी। इसमें प्रसिद्ध गायिका अभिलिप्सा पांडा भजनों की प्रस्तुतियां देंगी।
वहीं 11 अक्टूबर को आयोजित होने वाले लाफ्टर शो में राजीव ठाकुर, अशोक मिश्रा और राजा रेंचो सरीखे कलाकार हंसी की फुहारें छोड़ेंगे।
13 अक्टूबर को भोजपुरी कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें अक्षरा सिंह भोजपुरी धमाल करेंगी।
15 अक्टूबर को आयोजित होने वाले सिने संध्या कार्यक्रम में गायक बी प्राक की ओर से गानों की प्रस्तुतियां दीं जाएगी।
उन्होंने बताया कि 14 अक्टूबर को प्रस्तावित मोटिवेशनल कार्यक्रम में जया किशोरी आएंगी।
वहीं पंजाबी कार्यक्रम 16 अक्टूबर को आयोजित होगा। जिसमें सुनंदा शर्मा की ओर से पंजाबी तड़का लगाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं राजस्थानी भाषा कवि सम्मेलन में काव्य पाठ करने वाले कवियों के नाम भी लगभग फाइनल हैं। राम बारात को लेकर जनप्रतिनिधियों, जनता और सामाजिक, धार्मिक संगठनों के साथ मिलकर भव्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान स्थानांतरित होकर आए आयुक्त ओमप्रकाश मेहरा का अभिनंदन किया गया।
वहीं नवनियुक्त मेला अधिकारी अशोक त्यागी का भी सम्मान किया गया। बैठक में अतिरिक्त मेला अधिकारी महेश गोयल, मेला प्रभारी सत्यनारायण राठौर, उपायुक्त दयावती सैनी, राकेश व्यास, एक्यू कुरेशी, संजय विजय, आरती परिहार समेत मेला समिति सदस्य मौजूद रहे।
राष्ट्रीय दशहरा मेला अधिकारी का पद नगर निगम उत्तर के आयुक्त अशोक त्यागी संभालेंगे। वहीं दक्षिण आयुक्त पद पर ओमप्रकाश मेहरा ने गुरुवार को पदभार ग्रहण कर लिया। गौरतलब है कि हाल ही में जारी तबादला सूची में दक्षिण आयुक्त अनुराग भार्गव को झालावाड़ अतिरिक्त जिला कलक्टर लगा दिया था।