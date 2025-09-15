Kota Dussehra mela 2025: राजस्थान के प्रसिद्ध दशहरा मेले में ये होगी पार्किंग व्यवस्था, जानें क्या रहेगा शुल्क

मेला समिति और नगर निगम प्रशासन राष्ट्रीय दशहरा मेला 2025 की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। मेले में आसानी से लोग घूम सके, इसके लिए विशेष प्रबंधन किए जा रहे हैं। साथ ही मेले में लोगों को आसानी से पार्किंग सुविधा मिले, इस पर विशेष ध्यान रखा है। मेले में पहली बार अलग-अलग जगहों पर 10 वाहन स्टैण्ड बनाए जाएंगे। नए कोटा की तरफ से मेले में आने वाले लोग इस बार सीएडी ग्राउंड में वाहन खड़ा कर सकेंगे। यहां दस हजार से अधिक वाहनों की पार्किंग की सुविधा मिलेगी। यहां पहली बार पार्किंग की सुविधा देने की तैयारी है।