Kota Dussehra mela 2025: राजस्थान के प्रसिद्ध दशहरा मेले में ये होगी पार्किंग व्यवस्था, जानें क्या रहेगा शुल्क

मेला समिति और नगर निगम प्रशासन राष्ट्रीय दशहरा मेला 2025 की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। मेले में आसानी से लोग घूम सके, इसके लिए विशेष प्रबंधन किए जा रहे हैं। साथ ही मेले में लोगों को आसानी से पार्किंग सुविधा मिले, इस पर विशेष ध्यान रखा है। मेले में पहली बार अलग-अलग जगहों पर 10 वाहन स्टैण्ड बनाए जाएंगे। नए कोटा की तरफ से मेले में आने वाले लोग इस बार सीएडी ग्राउंड में वाहन खड़ा कर सकेंगे। यहां दस हजार से अधिक वाहनों की पार्किंग की सुविधा मिलेगी। यहां पहली बार पार्किंग की सुविधा देने की तैयारी है।
मेला समिति की पिछले दिनों हुई बैठक में मेला अध्यक्ष ने कहा था कि मेले में वाहनों की जाम की बड़ी समस्या रहती है। इसके लिए दशहरा मैदान के प्रमुख प्रवेश द्वार के आसपास वाहन स्टैण्ड बनाए जाए, ताकि आसानी से वाहन खड़े कर सकें। इसमें निगम ने पार्किंग के लिए कुल 10 जगह चिह्नित कर टेण्डर जारी कर दिए हैं।
दशहरा मेले में अलग-अलग श्रेणी की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। इस बार अलग से फूड जोन बनाया जा रहा है, जिसमें देशभर के व्यंजन का जायजा ले सकेंगे। दशहरा मेले की तैयारियों के लिए मैदान में कार्य चल रहा है। झूले वाले यहां सामान लेकर पहुंच गए हैं।
मेले की तैयारियां जोरों पर चल रही है। लोकसभा अध्यक्ष की मंशा के अनुरूप मेले में नयापन देने का प्रयास किया जा रहा है। हर बार पार्किंग की बड़ी दिक्कत आती थी, इसलिए वाहन स्टैण्ड की संया दुगुनी कर दी है। पहली बार सीएडी ग्राउंड निगम ने लिया है। इसमें नए कोटा से आने वाले आसानी से वाहन खड़ा कर सकेंगे।
विवेक राजवंशी, अध्यक्ष दशहरा मेला समिति
०5 रुपए साइकिल
20 रुपए मोटरसाइकिल, स्कूटर
50 रुपए कार, जीप, ऑटो व अन्य वाहन
दशहरा मेले में इस बार सिने संध्या, पंजाबी नाइट व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में किन-किन कलाकारों को बुलाया जाएगा, इसके टेण्डर सोमवार को खोले जाएंगे। कलाकारों व इवेंट कंपनियों से इस संबंध में ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। मेले में सबसे ज्यादा बजट का कार्यक्रम सिने संध्या होती है।
सीएडी ग्राउंड
धार का अखाड़ा के पास
किशोरपुरा रोड पर नया वाहन स्टैण्ड
ईदगाह के सामने
पुराना झूला बाजार केवल टू व्हीलर
आशापाला कॉलोनी के बीच का स्थान
पशु मेला स्थल फेज -02, पुलिस कन्ट्रोल रूम के पास
पशु मेला स्थल फेज - 02 केडीए के सामने
बकरा मंडी के पास निगम के दोनों भूखंड पर