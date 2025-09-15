Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोटा

Kota Dussehra mela 2025: राजस्थान के प्रसिद्ध दशहरा मेले में ये होगी पार्किंग व्यवस्था, जानें क्या रहेगा शुल्क

दशहरा मेले में अलग-अलग श्रेणी की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। इस बार अलग से फूड जोन बनाया जा रहा है, जिसमें देशभर के व्यंजन का जायजा ले सकेंगे।

कोटा

Akshita Deora

Sep 15, 2025

कोटा दशहरा मेला की फाइल फोटो: पत्रिका

मेला समिति और नगर निगम प्रशासन राष्ट्रीय दशहरा मेला 2025 की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। मेले में आसानी से लोग घूम सके, इसके लिए विशेष प्रबंधन किए जा रहे हैं। साथ ही मेले में लोगों को आसानी से पार्किंग सुविधा मिले, इस पर विशेष ध्यान रखा है। मेले में पहली बार अलग-अलग जगहों पर 10 वाहन स्टैण्ड बनाए जाएंगे। नए कोटा की तरफ से मेले में आने वाले लोग इस बार सीएडी ग्राउंड में वाहन खड़ा कर सकेंगे। यहां दस हजार से अधिक वाहनों की पार्किंग की सुविधा मिलेगी। यहां पहली बार पार्किंग की सुविधा देने की तैयारी है।

मेला समिति की पिछले दिनों हुई बैठक में मेला अध्यक्ष ने कहा था कि मेले में वाहनों की जाम की बड़ी समस्या रहती है। इसके लिए दशहरा मैदान के प्रमुख प्रवेश द्वार के आसपास वाहन स्टैण्ड बनाए जाए, ताकि आसानी से वाहन खड़े कर सकें। इसमें निगम ने पार्किंग के लिए कुल 10 जगह चिह्नित कर टेण्डर जारी कर दिए हैं।

ये भी पढ़ें

Kota Dussehra Mela: 44 लाख रुपए में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा रावण, मेले में आएंगी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड की टीम, रिमोट कंट्रोल से होगा दहन
कोटा
image

दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया जारी

दशहरा मेले में अलग-अलग श्रेणी की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। इस बार अलग से फूड जोन बनाया जा रहा है, जिसमें देशभर के व्यंजन का जायजा ले सकेंगे। दशहरा मेले की तैयारियों के लिए मैदान में कार्य चल रहा है। झूले वाले यहां सामान लेकर पहुंच गए हैं।

मेले की तैयारियां जोरों पर चल रही है। लोकसभा अध्यक्ष की मंशा के अनुरूप मेले में नयापन देने का प्रयास किया जा रहा है। हर बार पार्किंग की बड़ी दिक्कत आती थी, इसलिए वाहन स्टैण्ड की संया दुगुनी कर दी है। पहली बार सीएडी ग्राउंड निगम ने लिया है। इसमें नए कोटा से आने वाले आसानी से वाहन खड़ा कर सकेंगे।

विवेक राजवंशी, अध्यक्ष दशहरा मेला समिति

यह रहेगा शुल्क

०5 रुपए साइकिल

20 रुपए मोटरसाइकिल, स्कूटर

50 रुपए कार, जीप, ऑटो व अन्य वाहन

कौन-कौन कलाकार आएंगे आज तय होगा

दशहरा मेले में इस बार सिने संध्या, पंजाबी नाइट व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में किन-किन कलाकारों को बुलाया जाएगा, इसके टेण्डर सोमवार को खोले जाएंगे। कलाकारों व इवेंट कंपनियों से इस संबंध में ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। मेले में सबसे ज्यादा बजट का कार्यक्रम सिने संध्या होती है।

यहां मिलेगी पार्किंग सुविधा

सीएडी ग्राउंड

धार का अखाड़ा के पास

किशोरपुरा रोड पर नया वाहन स्टैण्ड

ईदगाह के सामने

पुराना झूला बाजार केवल टू व्हीलर

आशापाला कॉलोनी के बीच का स्थान

पशु मेला स्थल फेज -02, पुलिस कन्ट्रोल रूम के पास

पशु मेला स्थल फेज - 02 केडीए के सामने

बकरा मंडी के पास निगम के दोनों भूखंड पर

ये भी पढ़ें

राजस्थान के इस जिले में पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रावण का पुतला बनाएगा वर्ल्ड रेकॉर्ड, जानें 132वें राष्ट्रीय दशहरा मेले में क्या होगा खास
कोटा
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Sept 2025 04:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Dussehra mela 2025: राजस्थान के प्रसिद्ध दशहरा मेले में ये होगी पार्किंग व्यवस्था, जानें क्या रहेगा शुल्क

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.