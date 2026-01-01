1 जनवरी 2026,

गुरुवार

कोटा

IMD Double Alert: मावठ और कोहरे से हुई साल 2026 की शुरुआत, इन जिलों में मौसम विभाग का डबल अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Forecast: मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर और घने कोहरे को लेकर डबल अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण मौसम में ये बदलाव देखने को मिल रहा है।

कोटा

image

Akshita Deora

Jan 01, 2026

rain in kota

राजस्थान में बारिश: फोटो पत्रिका

2026 Begins With Winter Rain: साल 2026 की शुरुआत राजस्थान में मावठ, घने कोहरे और ठंडी हवाओं के साथ हुई है। नए साल के पहले दिन जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, बूंदी सहित कई जिलों में सुबह से रुक-रुककर हल्की बारिश दर्ज की गई।

मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर और घने कोहरे को लेकर डबल अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में ये बदलाव देखने को मिल रहा है।

कोटा-बारां में मावठ और कोहरे का असर

कोटा जिले में मावठ और घने कोहरे के साथ साल 2026 की शुरुआत हुई। बारां के बड़गांव कस्बे सहित आसपास के इलाकों में सुबह से घना कोहरा छाया रहा और ठंडी हवाएं चलती रहीं। आसमान में बादल छाए रहे और बड़गांव में रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। सुल्तानपुर समेत कई क्षेत्रों में हल्की मावठ दर्ज की गई। सुबह सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो सके, जिससे सर्दी का असर और बढ़ गया।

इन जिलों में 3 घंटे का डबल येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के लिए जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, अजमेर, भीलवाड़ा, बारां, कोटा, झालावाड़ और धौलपुर जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

मुख्य शहरों का न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस)

अजमेर – 10.6
भीलवाड़ा – 9.6
अलवर – 6.5
जयपुर – 11.4
पिलानी – 8.8
सीकर – 10.0
कोटा – 10.1
चित्तौड़गढ़ – 10.4
बाड़मेर – 14.6
जैसलमेर – 14.3
जोधपुर – 12.2
माउंट आबू – 8.4
बीकानेर – 13.0
चूरू – 9.1
श्रीगंगानगर – 11.0
डूंगरपुर – 12.4
जालौर – 10.9
सिरोही – 9.4
फतेहपुर (सीकर) – 7.3
करौली – 4.6
दौसा – 8.4
झुंझुनूं – 10.0

Updated on:

01 Jan 2026 09:59 am

Published on:

01 Jan 2026 09:56 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / IMD Double Alert: मावठ और कोहरे से हुई साल 2026 की शुरुआत, इन जिलों में मौसम विभाग का डबल अलर्ट जारी

