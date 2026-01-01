IMD Double Alert: मावठ और कोहरे से हुई साल 2026 की शुरुआत, इन जिलों में मौसम विभाग का डबल अलर्ट जारी

कोटा जिले में मावठ और घने कोहरे के साथ साल 2026 की शुरुआत हुई। बारां के बड़गांव कस्बे सहित आसपास के इलाकों में सुबह से घना कोहरा छाया रहा और ठंडी हवाएं चलती रहीं। आसमान में बादल छाए रहे और बड़गांव में रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। सुल्तानपुर समेत कई क्षेत्रों में हल्की मावठ दर्ज की गई। सुबह सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो सके, जिससे सर्दी का असर और बढ़ गया।