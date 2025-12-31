महिलाओं, युवाओं और किसानों को साल 2026-27 में मिलेगी कई बड़ी सौगातें, जानें कोटा-बूंदी में विकास का रोडमैप

मुकुंदरा टाइगर रिजर्व व रामगढ़ अभयारण्य में 9 बाघ लाए जाएंगे। चम्बल में क्रूज शुरू होगा, चम्बल वाटर सफारी का किराया भी कम होगा। धार्मिक पर्यटन से जोड़ने के लिए मथुराधीश कॉरिडोर का काम भी शुरू होने वाला है। डीपीआर तैयार हो चुकी है। टेंडर प्रक्रिया में है। श्रीकृष्ण गमन पथ से भी कोटा जुड़ेगा। स्वदेश दर्शन योजना अन्तर्गत केशवराय जी मंदिर के आस-पास के क्षेत्र में पर्यटन विकास के कार्य होंगे। इन्द्रगढ़ में बीजासन माता मंदिर में रोप-वे का काम भी जल्द शुरू होगा।