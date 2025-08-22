राजस्थान के इस जिले में पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रावण का पुतला बनाएगा वर्ल्ड रेकॉर्ड, जानें 132वें राष्ट्रीय दशहरा मेले में क्या होगा खास

कोटा राष्ट्रीय दशहरा मेला समिति के अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने बताया कि इस बार मेले में राम बारात अब तक की सबसे भव्यतम होगी। इसके लिए 5100 बच्चे राम-सीता व लक्ष्मण का वेश धरकर साथ चलेंगे। राम बारात में चलने वाले लोगों को परपरागत साफा पहनाया जाएगा। राम बारात के दशहरा मैदान में पहुंचने पर 5100 दीपक जलाकर स्वागत किया जाएगा। राजवंशी ने बताया कि इस बार राम बारात में शहर के प्रमुख मंदिरों की झांकियां भी भाग लेंगी। इसके लिए मंदिर समितियों से चर्चा चल रही है।