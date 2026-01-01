देशभर के इन्फ्लुएंसर और फेमस यूट्यूबर्स पहुंचेगे कोटा, जानें 2-4 जनवरी को क्या होगा खास?

जिला कलक्टर ने ट्रैवल मार्ट की तैयारियों का जायजा लिया (फोटो: पत्रिका)
Kota Hadoti Travel Mart 2026: राजस्थान में जयपुर के बाद संभाग स्तर पर पहली बार कोटा में 2 से 4 जनवरी को होने वाले ट्रैवल मार्ट की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देशभर से एक हजार ट्यूर ऑपरेटर और इन्फ्लुएंसर शामिल होंगे।
इसके अलावा देशभर से पर्यटन उद्योगों से जुड़े लोग और प्रसिद्ध यूट्यूबर भी शिरकत करेंगे। ट्रैवल मार्ट हाड़ौती क्षेत्र के पर्यटन के लिए बड़ा मंच साबित होने की उम्मीद है और इससे कोटा देश-दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर उभर सकेगा।
जिला कलक्टर पीयूष समारिया की अगुवाई में प्रशासनिक अधिकारियों और होटल फेडरेशन के पदाधिकारियों ने चंबल रिवरफ्रंट का जायजा लिया।
होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान, कोटा डिवीजन के अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी ने तैयारियों के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने आयोजन स्थल तक पहुंचने वाले मार्ग, आयोजन स्थल की व्यवस्थाओं और उसके आसपास की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया।
केडीए सचिव मुकेश चौधरी ने बताया कि 2 जनवरी को चंबल रिवरफ्रंट के ईस्ट साइड, नयापुरा प्रवेश द्वार पर शाम 4 बजे तक और वेस्ट साइड, कुन्हाड़ी पर पूरे दिन आमजन के लिए प्रवेश बंद रहेगा।
फेडरेशन के महासचिव माहेश्वरी ने बताया कि देशभर से आने वाले अतिथियों के लिए 2 जनवरी को सुबह 9 बजे से रजिस्ट्रेशन ईस्ट साइड, नयापुरा प्रवेश द्वार पर शुरू होगा। अतिथियों का स्वागत सत्कार राजस्थान और हाड़ौती के करीब 150 कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियों और सहरिया नृत्य के माध्यम से किया जाएगा। उद्घाटन समारोह शाम पांच बजे आयोजित होगा, जिसमें मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे।
