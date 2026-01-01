देशभर के इन्फ्लुएंसर और फेमस यूट्यूबर्स पहुंचेगे कोटा, जानें 2-4 जनवरी को क्या होगा खास?

फेडरेशन के महासचिव माहेश्वरी ने बताया कि देशभर से आने वाले अतिथियों के लिए 2 जनवरी को सुबह 9 बजे से रजिस्ट्रेशन ईस्ट साइड, नयापुरा प्रवेश द्वार पर शुरू होगा। अतिथियों का स्वागत सत्कार राजस्थान और हाड़ौती के करीब 150 कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियों और सहरिया नृत्य के माध्यम से किया जाएगा। उद्घाटन समारोह शाम पांच बजे आयोजित होगा, जिसमें मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे।