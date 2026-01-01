1 जनवरी 2026,

गुरुवार

कोटा

देशभर के इन्फ्लुएंसर और फेमस यूट्यूबर्स पहुंचेगे कोटा, जानें 2-4 जनवरी को क्या होगा खास?

Rajasthan News: कोटा में 2 से 4 जनवरी के बीच होने वाले ट्रैवल मार्ट के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। देशभर से इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग इसमें हिस्सा लेंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Jan 01, 2026

Kota-Travel-Mart

जिला कलक्टर ने ट्रैवल मार्ट की तैयारियों का जायजा लिया (फोटो: पत्रिका)

Kota Hadoti Travel Mart 2026: राजस्थान में जयपुर के बाद संभाग स्तर पर पहली बार कोटा में 2 से 4 जनवरी को होने वाले ट्रैवल मार्ट की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देशभर से एक हजार ट्यूर ऑपरेटर और इन्फ्लुएंसर शामिल होंगे।

इसके अलावा देशभर से पर्यटन उद्योगों से जुड़े लोग और प्रसिद्ध यूट्यूबर भी शिरकत करेंगे। ट्रैवल मार्ट हाड़ौती क्षेत्र के पर्यटन के लिए बड़ा मंच साबित होने की उम्मीद है और इससे कोटा देश-दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर उभर सकेगा।

जिला कलक्टर पीयूष समारिया की अगुवाई में प्रशासनिक अधिकारियों और होटल फेडरेशन के पदाधिकारियों ने चंबल रिवरफ्रंट का जायजा लिया।

होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान, कोटा डिवीजन के अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी ने तैयारियों के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने आयोजन स्थल तक पहुंचने वाले मार्ग, आयोजन स्थल की व्यवस्थाओं और उसके आसपास की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया।

चंबल रिवरफ्रंट पर प्रवेश की व्यवस्था

केडीए सचिव मुकेश चौधरी ने बताया कि 2 जनवरी को चंबल रिवरफ्रंट के ईस्ट साइड, नयापुरा प्रवेश द्वार पर शाम 4 बजे तक और वेस्ट साइड, कुन्हाड़ी पर पूरे दिन आमजन के लिए प्रवेश बंद रहेगा।

लोकसभा अध्यक्ष करेंगे उद्घाटन

फेडरेशन के महासचिव माहेश्वरी ने बताया कि देशभर से आने वाले अतिथियों के लिए 2 जनवरी को सुबह 9 बजे से रजिस्ट्रेशन ईस्ट साइड, नयापुरा प्रवेश द्वार पर शुरू होगा। अतिथियों का स्वागत सत्कार राजस्थान और हाड़ौती के करीब 150 कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियों और सहरिया नृत्य के माध्यम से किया जाएगा। उद्घाटन समारोह शाम पांच बजे आयोजित होगा, जिसमें मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे।

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 11:37 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / देशभर के इन्फ्लुएंसर और फेमस यूट्यूबर्स पहुंचेगे कोटा, जानें 2-4 जनवरी को क्या होगा खास?

कोटा

राजस्थान न्यूज़

