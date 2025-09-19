क्या विटामिन B12 की कमी बढ़ा रही है हार्ट अटैक का खतरा? जानें सच

जब B12 की कमी होती है, तो खून की नसें सख्त और कम लचीली हो जाती हैं। इससे उनमें सूजन और अंदर प्लाक जमने लगता है। होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ने पर खून गाढ़ा हो सकता है, जिससे ब्लॉकेज, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। B12 की कमी से नसों पर भी असर पड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर ऊपर-नीचे हो सकता है। ज्यादा कमी होने पर एनीमिया हो सकता है। इसमें खून ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचा पाता और दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे ब्लड प्रेशर लंबे समय में बढ़ सकता है।