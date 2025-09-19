Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

क्या विटामिन B12 की कमी बढ़ा रही है हार्ट अटैक का खतरा? जानें सच

Vitamin B12 की कमी सिर्फ कमजोरी ही नहीं बल्कि हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ा सकती है। जानिए इसके लक्षण, असर और बचाव के आसान उपाय।

भारत

Dimple Yadav

Sep 19, 2025

Vitamin B12 deficiency
Vitamin B12 deficiency (photo- freepik)

Vitamin B12 Deficiency: जब मरीजों को हाई ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन) या दिल में प्लाक (रुकावटें) होती हैं, तो ज्यादातर डॉक्टर डाइट, स्ट्रेस, एक्सरसाइज की कमी या नींद की कमी को वजह बताते हैं। ये कारण सही भी हैं, लेकिन अब रिसर्च यह भी दिखा रही है कि विटामिन B12 की कमी भी लंबे समय में चुपचाप दिल की सेहत बिगाड़ सकती है।

क्यों जरूरी है विटामिन B12?

विटामिन B12 शरीर में कई अहम काम करता है। यह हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं बनाने में मदद करता है। नर्वस सिस्टम यानी नसों के काम को दुरुस्त रखता है। साथ ही DNA बनाने में अहम भूमिका निभाता है। सबसे जरूरी बात ये है कि B12 खून में मौजूद होमोसिस्टीन नाम के अमिनो एसिड को कंट्रोल में रखता है। अगर B12 कम हो जाए तो होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाता है और यही दिल की बीमारियों और हाई ब्लड प्रेशर की बड़ी वजह बनता है।

ये भी पढ़ें

How To Take Vitamin D: सालों से विटामिन D ले रहे हैं लेकिन असर नहीं दिख रहा? एक्सपर्ट से जानिए सही तरीका
स्वास्थ्य
vitamin D, vitamin D supplements, supplements, supplement, vitamin K2, magnesium,

B12 की कमी और दिल की बीमारी का रिश्ता

जब B12 की कमी होती है, तो खून की नसें सख्त और कम लचीली हो जाती हैं। इससे उनमें सूजन और अंदर प्लाक जमने लगता है। होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ने पर खून गाढ़ा हो सकता है, जिससे ब्लॉकेज, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। B12 की कमी से नसों पर भी असर पड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर ऊपर-नीचे हो सकता है। ज्यादा कमी होने पर एनीमिया हो सकता है। इसमें खून ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचा पाता और दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे ब्लड प्रेशर लंबे समय में बढ़ सकता है।

कितनी होनी चाहिए B12 की मात्रा?

विटामिन B12 का सामान्य लेवल 200 से 900 pg/mL के बीच होता है। जब हमारे शरीर में इसकी मात्रा 200 से कम हो तो इसकी कमी मानी जाएगी। वहीं, जब इसकी मात्रा 200 से 300 के बीच हो तो इसे बॉर्डरलाइन कह सकते हैं।

B12 कहां से मिलेगी?

अंडा, दूध, मछली, चिकन और मीट में B12 ज्यादा होता है। जो लोग शाकाहारी या वेगन हैं, उन्हें फोर्टिफाइड फूड्स (यानी जिनमें B12 मिलाया गया हो) लेना चाहिए। जिन लोगों को पेट की बीमारियां हैं या बुजुर्ग हैं, उन्हें डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट या इंजेक्शन की जरूरत पड़ सकती है।

क्या करें?

नियमित ब्लड टेस्ट कराते रहें ताकि B12 और होमोसिस्टीन का लेवल समय पर पता चल सके। सही डाइट, सप्लीमेंट और चेकअप के जरिए इस कमी को आसानी से रोका जा सकता है और दिल को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है।

ये भी पढ़ें

Vitamin for Better Sleep: नींद लाता है ये विटामिन, जानिए किन चीजों में पाया जाता है और कब खाना चाहिए
स्वास्थ्य
Vitamin for Better Sleep

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

Health department

health news

Published on:

19 Sept 2025 02:42 pm

Hindi News / Health / क्या विटामिन B12 की कमी बढ़ा रही है हार्ट अटैक का खतरा? जानें सच

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.