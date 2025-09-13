Vitamin for Better Sleep: नींद लाता है ये विटामिन, जानिए किन चीजों में पाया जाता है और कब खाना चाहिए

Vitamin for Better Sleep: अक्सर दिनभर की भागदौड़, तनाव और गलत खान-पान की वजह से नींद की समस्या हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि आपकी डाइट में मौजूद कुछ खास विटामिन्स आपकी नींद को बेहतर बना सकते हैं? सही विटामिन्स की कमी से मेलाटोनिन हार्मोन का निर्माण प्रभावित होता है, जिससे नींद अच्छी नहीं आती। आइए जानते हैं कौन से विटामिन्स नींद लाने में मदद करते हैं, वे किन चीजों में पाए जाते हैं और इन्हें खाने का सही समय क्या है।
विटामिन B6 (पाइरिडॉक्सिन)
विटामिन B6 मेलाटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन के निर्माण में मदद करता है, जो मानसिक शांति और अच्छी नींद के लिए जरूरी हैं। यह तनाव को कम करने और नींद को गहरा बनाने में मदद करता है।
विटामिन D3(Vitamin D3)
विटामिन D3 का सीधा संबंध नींद चक्र से होता है। इसकी कमी से अनिद्रा और थकान जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। यह हार्मोनल संतुलन बनाकर नींद को नियमित करने में सहायक होता है।
विटामिन B6(Vitamin B6)
केला, अंडा, मछली (सैलमन, ट्यूना), चिकन, आलू, नट्स (अखरोट, बादाम), साबुत अनाज।
विटामिन D3 (Vitamin D3)
फैटी फिश (सैलमन, मैकेरल), अंडे की जर्दी, मशरूम, विटामिन D से फोर्टिफाइड दूध, फोर्टिफाइड अनाज।
विशेषज्ञों के अनुसार, इन विटामिन्स को दिन में दोपहर या शाम के समय खाना सबसे फायदेमंद होता है। खासकर सोने से लगभग 2-3 घंटे पहले विटामिन B6 और D3 से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने से आपके शरीर को मेलाटोनिन हार्मोन बनाने में मदद मिलती है। इससे नींद जल्दी आती है और गुणवत्ता भी बेहतर होती है।