Vitamin for Better Sleep: नींद लाता है ये विटामिन, जानिए किन चीजों में पाया जाता है और कब खाना चाहिए

Vitamin for Better Sleep: अक्सर दिनभर की भागदौड़, तनाव और गलत खान-पान की वजह से नींद की समस्या हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि आपकी डाइट में मौजूद कुछ खास विटामिन्स आपकी नींद को बेहतर बना सकते हैं? सही विटामिन्स की कमी से मेलाटोनिन हार्मोन का निर्माण प्रभावित होता है, जिससे नींद अच्छी नहीं आती। आइए जानते हैं कौन से विटामिन्स नींद लाने में मदद करते हैं, वे किन चीजों में पाए जाते हैं और इन्हें खाने का सही समय क्या है।