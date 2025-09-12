Best Vitamins for Heart Health: दिल को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी हैं ये 4 विटामिन्स, अभी जानें

Best Vitamins for Heart Health: आज के टाइम पर दिल की बीमारी काफी आम बात हो गई है। मोटापा, तनाव, फास्ट फूड और खराब लाइफस्टाइल की वजह से बहुत से लोग हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं। ऐसे में लोग सोचते हैं कि विटामिन्स और सप्लीमेंट्स लेकर अपने दिल की सेहत ठीक रख सकते हैं। लेकिन सच कहें तो सिर्फ सप्लीमेंट्स से दिल की बीमारी पूरी तरह से नहीं बचती।
फिर भी, कुछ जरूरी विटामिन्स हैं जो दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। साथ ही, सही डाइट और स्वस्थ लाइफस्टाइल भी बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं वो कौन-कौन से विटामिन्स हैं:
अगर आपके शरीर में विटामिन D की कमी हो जाए तो दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि विटामिन D लेवल चेक कराना जरूरी है। ज्यादा नहीं, बस सही मात्रा में लें। हड्डियां मजबूत करने के अलावा ये विटामिन दिल को भी हेल्दी रखने में मदद करता है।
ये विटामिन B ग्रुप का हिस्सा है। फोलिक एसिड आपके शरीर में होमोसिस्टीन नामक चीज को कम करता है, जिससे नसें साफ रहती हैं। पालक, साबुत अनाज और स्प्रिंग एस्पैरेगस में फोलिक एसिड भरपूर मात्रा में मिलता है।
ओमेगा-3 फैटी एसिड मछली के तेल, अलसी के बीज और अखरोट में मिलता है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। रिसर्च में पाया गया है कि ये लेने से हार्ट अटैक का खतरा 28% और दिल से जुड़ी मौत का खतरा 50% तक कम हो जाता है।
मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। पालक, नट्स, एवोकाडो में ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। करीब आधे अमेरिकियों में इसकी कमी पाई गई है। ये सप्लीमेंट्स बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लें। विटामिन E ज्यादा लेने से हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ सकता है। कैल्शियम सप्लीमेंट बहुत ज्यादा कैल्शियम लेने से दिल की नसें बंद हो सकती हैं। कोलाइन ज्यादा लेने से दिल का दौरा पड़ने का खतरा हो सकता है।