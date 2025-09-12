Best Vitamins for Heart Health: दिल को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी हैं ये 4 विटामिन्स, अभी जानें

मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। पालक, नट्स, एवोकाडो में ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। करीब आधे अमेरिकियों में इसकी कमी पाई गई है। ये सप्लीमेंट्स बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लें। विटामिन E ज्यादा लेने से हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ सकता है। कैल्शियम सप्लीमेंट बहुत ज्यादा कैल्शियम लेने से दिल की नसें बंद हो सकती हैं। कोलाइन ज्यादा लेने से दिल का दौरा पड़ने का खतरा हो सकता है।