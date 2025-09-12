Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Best Vitamins for Heart Health: दिल को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी हैं ये 4 विटामिन्स, अभी जानें

Best Vitamins for Heart Health: जानिए कौन से विटामिन्स और सप्लीमेंट्स आपके दिल की सेहत के लिए फायदेमंद हैं। सही मात्रा में लेने से दिल की बीमारी का खतरा कम हो सकता है।

भारत

Dimple Yadav

Sep 12, 2025

Best Vitamins for Heart Health
Best Vitamins for Heart Health (Photo- freepik)

Best Vitamins for Heart Health: आज के टाइम पर दिल की बीमारी काफी आम बात हो गई है। मोटापा, तनाव, फास्ट फूड और खराब लाइफस्टाइल की वजह से बहुत से लोग हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं। ऐसे में लोग सोचते हैं कि विटामिन्स और सप्लीमेंट्स लेकर अपने दिल की सेहत ठीक रख सकते हैं। लेकिन सच कहें तो सिर्फ सप्लीमेंट्स से दिल की बीमारी पूरी तरह से नहीं बचती।

फिर भी, कुछ जरूरी विटामिन्स हैं जो दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। साथ ही, सही डाइट और स्वस्थ लाइफस्टाइल भी बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं वो कौन-कौन से विटामिन्स हैं:

ये भी पढ़ें

Class 10 Student Heart attack News : 15 साल के बच्चे को खेलते-खेलते आया हार्ट अटैक? कार्डियोलॉजिस्ट ने बताई जरूरी बातें
Patrika Special News
Class 10 Student Heart attack News, cardiologist suggestion, heart attack symptoms in children, heart attack news,

विटामिन D (Vitamin D)

अगर आपके शरीर में विटामिन D की कमी हो जाए तो दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि विटामिन D लेवल चेक कराना जरूरी है। ज्यादा नहीं, बस सही मात्रा में लें। हड्डियां मजबूत करने के अलावा ये विटामिन दिल को भी हेल्दी रखने में मदद करता है।

फोलिक एसिड (Folic Acid)

ये विटामिन B ग्रुप का हिस्सा है। फोलिक एसिड आपके शरीर में होमोसिस्टीन नामक चीज को कम करता है, जिससे नसें साफ रहती हैं। पालक, साबुत अनाज और स्प्रिंग एस्पैरेगस में फोलिक एसिड भरपूर मात्रा में मिलता है।

ओमेगा-3 फैटी एसिड (omega-3 fatty acids)

ओमेगा-3 फैटी एसिड मछली के तेल, अलसी के बीज और अखरोट में मिलता है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। रिसर्च में पाया गया है कि ये लेने से हार्ट अटैक का खतरा 28% और दिल से जुड़ी मौत का खतरा 50% तक कम हो जाता है।

मैग्नीशियम (magnesium)

मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। पालक, नट्स, एवोकाडो में ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। करीब आधे अमेरिकियों में इसकी कमी पाई गई है। ये सप्लीमेंट्स बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लें। विटामिन E ज्यादा लेने से हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ सकता है। कैल्शियम सप्लीमेंट बहुत ज्यादा कैल्शियम लेने से दिल की नसें बंद हो सकती हैं। कोलाइन ज्यादा लेने से दिल का दौरा पड़ने का खतरा हो सकता है।

ये भी पढ़ें

Heart Attack आने का नया कारण आया सामने, इस इंफेक्शन के कारण आ सकता है हार्ट अटैक
स्वास्थ्य
Heart Attack New Cause, New Research on Heart Attack, Heart Attack News, American Heart Association,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

Health department

health news

Published on:

12 Sept 2025 06:30 pm

Hindi News / Health / Best Vitamins for Heart Health: दिल को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी हैं ये 4 विटामिन्स, अभी जानें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.