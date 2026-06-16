Lipid Profile Test क्यों करवाते हैं डॉक्टर, इससे दिल की बीमारी का कितना संकेत मिलता है? NIH और NLM के हवाले से जानिए जवाब

यह एक आम गलतफहमी है। लिपिड प्रोफाइल हार्ट अटैक का सीधा निदान नहीं करता। हालांकि NIH के National Library of Medicine (NLM) में प्रकाशित शोध के अनुसार LDL, HDL और Triglycerides के स्तर हृदय रोग के जोखिम का महत्वपूर्ण संकेत दे सकते हैं। यानी यह टेस्ट यह बताने में मदद करता है कि भविष्य में हृदय संबंधी समस्या होने की आशंका कितनी हो सकती है।