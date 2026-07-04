PUNJAB: चन्नी के पास बहुमत होने पर भी कांग्रेस हाईकमान ने क्यों बदला फैसला,जानें अंदर की बात

Punjab Congress Amarinder Singh Raja Vs Charanjit Singh Channi: दिल्ली के राजनीतिक गलियारों से पंजाब कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े को लेकर एक नई बात सामने आई है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हाईकमान ने चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाने का अपना प्लान बदल दिया है और इसके बजाय अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को ही इस पद पर बनाए रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पंजाब में राजनीतिक हालात का जायजा लेने के लिए बनाई गई कांग्रेस की तीन-सदस्यीय ऑब्जर्वर कमेटी ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को राज्य इकाई का अध्यक्ष बनाने की जोरदार सिफारिश की थी; हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने इस अंदरूनी सुझाव को नजरअंदाज कर दिया और वड़िंग को ही पार्टी अध्यक्ष बनाए रखा। इस फैसले के बाद पार्टी के एक गुट में बहुत नाराजगी देखी जा रही है।