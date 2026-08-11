JPSC-JSSC विवाद में आमने-सामने BJP और सोरेन सरकार, CBI जांच की मांग पर बढ़ा टकराव

उन्होंने राज्य सरकार द्वारा कराई जा रही सीआईडी (CID) जांच को लीपापोती और दिखावा बताया है। उन्होंने कहा कि इससे बड़े चेहरों को बचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि, सरकार सीआईडी जांच के बहाने मनमर्जी की रिपोर्ट तैयार करने में जुटी है। रांची में परीक्षा गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, आंसू गैस और पानी की बौछारें छोड़ने की घटना की उन्होंने निंदा की और सरकार पर बल प्रयोग करने और आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया।