केरल में राहुल-प्रियंका के नाम का डंका, असम में हुए विफल

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का केरल के वायनाड से जुड़ाव का असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। दोनों ने यहां बड़ी संख्या में सभाएं व रोड शो किए। इसके अलावा के.सी.वेणुगोपाल, शशि थरूर जैसे नेताओं की दूरियां मिटाई गई और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा। चुनाव से पहले किसी भी नेता को पार्टी का चेहरा घोषित नहीं किया गया। इसके चलते केरल में कांग्रेस की दस साल बाद सत्ता में वापसी हो रही है।